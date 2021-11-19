Два экотехнопарка появятся в Крыму для решения вопроса с захоронением мусора

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Жанна Дикая рассказала, какие меры будут применяться в Крыму, чтобы постепенно решить вопрос с захоронением мусора и выйти на нулевой показатель по этому направлению.

Мусорная проблема в Крыму сегодня остается одной из главных. На полуострове не хватает площадок для раздельного сбора отходов, а также полигонов для хранения мусора. Для решения проблемы сегодня прорабатываются различные программы.

Как рассказывает директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров, сегодня разрабатывается актуализированная территориальная схема обращения с отходами, в которой прописаны все моменты, касающиеся отходов.

«Этот документ — план ведения войны с нашими отходами. Там будет схема движения мусора, начиная от производителей (каждый житель, каждая организация), заканчивая тем, что можно будет узнать, как вывозится мусор, куда уходит, в какие пункты попадает», — говорит Петров.

vk.com / Сергей Бусурин

Одна из проблем, с которой сталкиваются многие крымчане, заинтересованные в раздельном сборе мусора, — это сбор в одну машину всего уже рассортированного людьми мусора. Пока контроль за подобными действиями практически отсутствует.

«У нас есть специально установленные желтые контейнеры для раздельного сбора вторсырья, и в городе есть специальный транспорт, который его забирает. В течение двух лет потребность в контейнерных площадках будет закрыта, и вывозить вторсырье будет специальный транспорт», — сказала Жанна Дикая.

Известно, что к 2030 году Крым, как и вся Россия, должен перейти к нулевому захоронению. Жанна Дикая объяснила, какие работы по этому направлению сейчас проводятся.

«На сегодняшний день перерабатывается только 1% отходов, но до 2030 года вся Россия должна перейти на нулевое захоронение. В проекте территориальной схемы у нас в рамках дорожной карты есть договоренность, подписанная главой республики с «Российским экологическим оператором» о создании экотехнопарков. У нас будут создаваться два экотехнопарка на территории Сакского и Ленинского районов. Экотехнопарки, поля компостирования, дальше вопрос с РДФ топливом (производство топлива из мусора) — это все должно решить вопрос с уменьшением захоронения мусора. В 2023 году завершится проектирование, в 2024 уже строительство, все за счет бюджетных средств», — пояснила Жанна Дикая.

ТАСС / Rolf Vennenbernd / dpa / picture-alliance

Говоря о том, где и кем сегодня перерабатывается собираемое со специальных контейнеров вторсырье, замминистра ЖКХ отметила, что пока все вторсырье продают на материк ― частный бизнес занимается переработкой вторсырья уже много лет. В планах ведомства — купить оборудование и перерабатывать сырье самостоятельно.

«Мы для этого и приобретали большое количество контейнеров для раздельного сбора. На базе своего государственного унитарного предприятия мы хотим это внедрить», — добавила Дикая.

Интересно, что сегодня есть даже контейнеры для сбора вторсырья, которые сделаны из вторсырья. Заместитель главы администрации Симферополя Сергей Чернов отдельно объяснил, как будет решаться вопрос со сбором опасных отходов типа батареек, лампочек и подобного.

«Так как батарейки — это не ТКО, то сегодня на федеральном уровне планируется определение оператора по обращению с опасными отходами, и на базе госкорпорации «Росатом» создадут точно такого же регионального оператора, который будет заниматься опасными и радиоактивными отходами», — сказал Чернов на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Кстати, вопрос с мусором, оказавшимся в реках Ялты во время июньского потопа, почти решен. Уже несколько недель экскаваторы и самосвалы достают и вывозят от 400 до 750 тонн грунта и щебня ежедневно с главных рек города: Водопадная, Бабу и Дерекойка.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Все отходы направляются на специально отведенную для этих целей площадку в районе горгаза (ГУП РК «Крымгазсети»). Эта площадка была определена решением оперативного штаба в июне 2021 года. Всего до конца года город планирует очистить 1650 метров русел всех трех рек, предполагается вывезти завалы объемом ориентировочно свыше 40 тысяч тонн.