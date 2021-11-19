Туристическая сфера Крыма испытывает дефицит профессиональных кадров

Глава минкурортов Республики Крым Вадим Волченко рассказал о кадровом дефиците в регионе, который наблюдается в туристической отрасли, а также пути решения этой проблемы, передает ФАН.

Сегодня в Алуште стартовали на одной площадке международная туристическая выставка «Интурмаркет» и форум «Открытый Крым», где в объединенном онлайн-формате проходит обсуждение основных направлений развития внутреннего туризма в Российской Федерации. Участие в мероприятии принимает множество экспертов и руководителей этой сферы.

«Кадровый вопрос актуален для всей России. В Крыму, если говорить конкретно, по заявкам средств размещения у нас порядка трех тысяч вакансий на следующий год. У нас в отрасли круглогодично занято минимум 20 тысяч человек, а в сезон это количество практически удваивается. Мы понимаем, что дефицит кадров в реальности в 2–3 раза больше. Мы к решению вопросов кадров решили подходить несколькими путями. Первый — глобальный, стратегический — создается программа лояльности к отдыхающим, гостям, индустрии гостеприимства через систему обучения, начиная от школьного до обучения среднего-профессионального и высшей школы. Условное название — «Крымоведение» — это предмет, который существовал и раньше, в него вносятся основы гостеприимства, то есть, условно говоря, как вести себя с туристами», — сказал Волченко.

Пресс-служба Минкурортов Крыма /

Глава минкурортов отметил, что эта стратегия сейчас разрабатывается с министерством образования, правда, внедрить ее будет непросто. Он объяснил это тем, что школьная программа и так перегружена, а «Крымоведение» может быть только в качестве дополнительных факультативных уроков.

«Но это правильный путь, хотя он и долгий. Мы понимаем, что мы получим результат через 5–10 лет, но он правильный, потому что в принципе туристическая дестинация заслуживает того, чтобы на ее территории жили люди, понимающие, насколько важны приезжающие к нам гости», — сказал Вадим Волченко.

Еще один вариант решения дефицита рабочих — привлечение кадров из других регионов РФ с предоставлением им конкурентоспособной для их региона зарплаты, а также социальных гарантий, жилья и питания. Реализация этой возможности еще прорабатывается, однако уже известно, что в курортный сезон порядка 40% персонала — это жители других регионов, которые приезжают в Крым летом и отдохнуть, и поработать.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По этому поводу также высказался президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов. Он отметил, что, по оценке участников его ассоциации, количество незакрытых вакансий в этом турсезоне уже достигало 15 тысяч. Вместе с тем эксперт добавил, что средства и объекты размещения на следующий год уже закладывают повышение фонда зарплат в среднем на 10–12%, чтобы выправить ситуацию.

«Основные проблемы, которые возникают в этой ситуации, — это падение качества обслуживания, а также конкуренция за дефицитный ресурс — кадры — и, соответственно, повышение цен на этот ресурс, что в конечном итоге приводит к повышению стоимости или себестоимости услуг наших отелей», — сказал Пылов.

Безусловно, добавил эксперт, требуется системное решение этих вопросов, иначе Крым попадет в неприятную ситуацию для любого бизнеса — рост издержек без существенной возможности повышения продажной стоимости, что ведет к самым неприятным последствиям.

Напомним, ранее министр курортов Крыма Вадим Волченко рассказал, как введение QR-кодов сказалось на турпотоке. Также он сообщил, какой сейчас уровень бронирования в отелях на новогодние праздники.