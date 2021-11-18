Тысячи рабочих мест с достойной оплатой появятся в Крыму благодаря туризму

Глава минкурортов Республики Крым Вадим Волченко во время выступления на международной туристической выставке «Интурмаркет» и форуме «Открытый Крым» сообщил, сколько налоговых поступлений приносит туризм региону. Он рассказал о перспективе создания тысяч рабочих мест в этой отрасли с достойной оплатой.

По его словам, по итогам 10 месяцев прирост по прямым налогам в бюджет составляет порядка 60%. Всего — 3,5 млрд рублей. Эти деньги получены исключительно от гостиничной или санаторно-курортной деятельности.

«Мы понимаем, что эта цифра на самом деле в разы больше — это порядка 25-30% совокупного дохода региона, если мы считаем все смежные сферы: транспорт, услуги ресторанов, кафе, торговлю подакцизными товарами и другое. Это действительно та сфера экономики, в которой в понятной перспективе генерируются рабочие места, причем хорошо оплачиваемые. И инвестиционные проекты, которые сейчас уже одобрены к льготному кредитованию, принесут с собой около 3,5 тысячи рабочих мест в перспективе двух-трех лет», — сказал Волченко.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В 2019 году Крым был самым событийным регионом России. На полуострове прошло 200 мероприятий, и это только за летний сезон. В прошлом году мероприятий было всего несколько. В этом году — еще меньше.

«С оптимизмом смотрим в следующий год. Понимаем, к сожалению, что выездной туризм, какой он был ранее, уже таким не будет. Въездной туризм тоже поменялся, что видно по цифрам — там очень серьезное падение. Мы в свое время использовали тезисы о том, что отдыхать в своей стране точно безопаснее и спокойнее, и это получило нежелательные, но серьезные подтверждения. И сейчас мы настаиваем на том, что выезд за переделы страны сегодня с теми рисками, с которыми это связано, при возникновении какой-то ситуации — допустим, положительном тесте на коронавирус — не сопоставимы», — подчеркнул глава минкурортов.

Вадим Волченко обратил внимание, что, оставаясь в России, граждане защищены целым рядом механизмов, особенно если говорить о семейном отдыхе. Поэтому сейчас стоит задача использовать эту ситуацию для того, чтобы в Крыму и во всех регионах РФ создать условия для комфортного отдыха и оздоровления. Этому прежде всего и был посвящен форум 18 ноября, констатировал он.

Ранее гид Николай Пономаренко рассказал ФАН, какие места нужно посетить в Крыму осенью. Он считает, что гости курорта должны обязательно увидеть Храм Солнца, расположенный неподалеку от трассы Севастополь — Ялта.