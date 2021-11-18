Власти Крыма окончательно решили построить новую дорогу вдоль Аянского водохранилища

Власти Крыма приняли итоговое решение по строительству автомобильного юго-восточного обхода Симферополя. Трасса пройдет вдоль водохранилища, которое питает Симферополь и близлежащие районы. Согласно планам, протяженность скоростной трассы составит 27 километров, а пропускная способность будет достигать 40 тысяч автомобилей в сутки. Дорога будет начинаться в районе села Мазанка и выходить к селу Заречное.

В течение нескольких лет рассматривались два варианта строительства трассы. Первый вариант предполагал строительство дороги через центр села Заречное в опасной близости от Аянского водохранилища (130–150 метров), питающего Симферополь, и шесть ближайших населенных пунктов.

Второй вариант, который долгое время называли перспективным, предусматривал размещение дороги максимально близко к землям военного полигона «Ангарский» с дальнейшим пересечением действующей трассы Симферополь — Алушта на стыке сел Заречное и Перевальное. Далее дорога пролегала бы максимально близко к действующей трассе.

Позиция властей Крыма

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что решение по первому варианту прохождения трассы принято окончательно.

«К сожалению, вопрос согласования затянулся по нашей вине как органов республиканской власти, что вызвало ажиотаж и споры вокруг проекта. Тем не менее решение принято окончательно — трасса будет проходить через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района вдоль Аянского водохранилища. Лично созвонился с инициативной группой, которая выступала против данного варианта, чтобы озвучить решение правительства Республики Крым», — сообщил накануне Аксенов.

Он пообещал, что на следующей неделе пройдет встреча с местными жителями, где будут обсуждать ключевые вопросы, касающиеся справедливой оценки участков домовладений, которые попали в зону сноса.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Местные жители таким решением возмущены. По их словам, два года их уверяли, что дорога не будет проходить вдоль водохранилища и не затронет большинство домов, на общественных слушаниях принималось решение против данного проекта (оба слушания признаны судом законными), а на встрече, которая прошла в середине сентября, глава Крыма заверил, что поддерживает проект строительства , который выбрали люди (то есть дальше от водохранилища).

Кроме того, хотя часть домов жителей не подпадет под снос, трассой будет перекрыт прямой доступ к ряду инфраструктурных объектов, село разделится на две части.

Позиция местных жителей

Почему мнение властей поменялось, неизвестно, но местные жители такого не ожидали. В комментарии ФАН член инициативной группы Наталья Гапич рассказала, что 9 сентября этого года на встрече с представителями инициативной группы глава говорил, что ничего не изменилось, что он на их стороне в вопросе строительства трассы вдали от водохранилища.

«В минтрансе раньше ссылались, что реализация проекта затягивается якобы из-за запретов и ограничений со стороны минобороны. Нам целый год говорили, что они ждут ответа от ведомства. Когда один из наших жителей направил письмо в минобороны, оказалось, что там давно отправили в минтранс ответ о том, что никаких ограничений не накладывали. Получается, минтранс нам врал?» ― объясняет позицию местных жителей Наталья.

facebook.com / ТОС

При этом, говорит местная жительница, на той встрече в сентябре глава озвучивал, что хотя и второй вариант дороже, он будет просить финансовой помощи в этом вопросе лично у президента, чтобы не позволить дороге пойти ближе к водохранилищу.

«И вот на днях на сайте сельского поселения объявляется встреча с собственниками сносимых домов, хотя еще нет проекта, кого сносят. Нас туда не пустили, а там уже сидели 132 человека, которых мы даже не знаем. И там провели голосование, что все поддерживают данный проект. Но мы этих людей даже не знаем! На следующий день нам позвонили из минтранса и сообщили, что первый вариант принят», — рассказала Наталья Гапич.

Люди обратились в прокуратуру и администрацию президента по факту встречи, чтобы узнать, насколько она была законно проведена. Сегодня жители жду ответа прокуратуры и дальнейших встреч с властями, чтобы обсудить принятое решение.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Но крымчан очень беспокоит не только снос самих домов, но и будущее Аянского водохранилища. Все местные жители прекрасно осознают, что проект имеет федеральное значение и очень важен как для развития туристической привлекательности Крыма, так и инфраструктуры полуострова в целом. Но при этом они не могут понять, почему в условиях, когда полуостров стакивается с проблемами водоснабжения, скоростная трасса будет проходить не дальше к полигону, а вблизи водохранилища с чистой водой, питающей Симферополь и окрестности.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян обеспокоен тем, что Аянское водохранилище может быть уничтожено в ходе строительства трассы. По его мнению, трасса будет оказывать негативное влияние на экосистему водохранилища, это приведет к тому, что пить воду из него уже будет нельзя. При этом местным жителям придется платить за дополнительную очистку воды.

Есть другой вариант

При этом есть и другой вариант прохождения трассы — ближе к полигону «Ангарский». Причем, согласно ответу министерства обороны, полученному еще в мае 2021 года, военные не против прохождения трассы вблизи полигона и готовы сдвинуть КПП внутрь полигона на 150–200 метров.

Кроме того, есть ответ, полученный и в октябре 2021 года, где говорится, что «в границах размещения объекта «Строительство автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское — Перевальное» объекты Южного военного округа, а также запретные или иные зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют.

Ранее стало известно, что единственным исполнителем прокладки юго-восточного обхода Симферополя станет компания ВАД. Дорога соединит трассу с направлением в сторону Южного берега Крыма и обойдется в 25 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что срок готовности объекта установлен на 31 декабря 2022 года, но уже понятно, что стоит ждать переноса сроков.

Разработанный проект обещают представить в следующем году, возможно, надеются местные, власти встретятся с ними, обсудят ситуацию и еще поменяют свое решение, так как судьба Аянского водохранилища и жителей села Заречное пока огорчает людей. ФАН будет следить за ситуацией.