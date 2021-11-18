Министр курортов Крыма Волченко рассказал, как введение QR-кодов сказалось на турпотоке

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко рассказал на международной туристической выставке «Интурмаркет» и форуме «Открытый Крым», которые впервые начали работу в объединенном формате, как нерабочая неделя и ужесточение антиковидных мер в регионе повлияли на турпоток.

По данным минкурортов, сначала произошло снижение бронирования отдыха на 15-20%. По словам Волченко, после введения QR-кодов был определенный отток туристов, но в основном по групповому размещению — по индивидуальному он сильно не поменялся. Уже ближе к нерабочим дням он практически восстановился.

«Но при этом в Крыму за первую неделю ноября отдохнули более 130 тысяч гостей. Это на 33% больше, чем в 2020 году, когда никаких дополнительных ограничений не было. Поэтому мы должны просто констатировать, что внутренний туризм — это не просто драйвер региона, а то направление, которое продолжает динамично развиваться. Мы идем с серьезным приростом туристов в 25% к 2019 году, который был признан рекордным за весь постсоветский период. Если говорить о новогодних праздниках, то сейчас уровень бронирования в среднем составляет 50-60%, по целому ряду топовых объектов — это 80-90%», — отметил глава минкурортов.

Пресс-служба Минкурортов Крыма /

По его словам, даже при сохранении возможности бронирования практически во всех отелях Крыма, все четко понимают, что региону в определенном сегменте просто не хватает номерного фонда для комфортабельного отдыха гостей. Это же касается и круглогодичности курорта, создания всей инфраструктуры зимнего отдыха.

Вадим Волченко подчеркнул, что горнолыжных курортов в республике пока нет, поскольку их создание в Крыму — не такое простое дело. Однако у полуострова есть потрясающий потенциал, связанный с оздоровительным, пешеходным, культурно-познавательным туризмом, и это все задействовано.

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