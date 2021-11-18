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Крым принял свыше 8,5 миллиона туристов с начала 2021 года

Общество
Крым принял свыше 8,5 миллиона туристов с начала 2021 года
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 18 ноября. Республику Крым с начала этого года посетили 8,7 млн туристов, рассказала председатель комитета по туризму, курортам и спорту Оксана Сергиенко.

Отмечается, что такой показатель на 25% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом Сергиенко сообщила в рамках пленарной сессии межрегионального туристического форума «Интурмаркет. Открытый Крым».

«В период с января по ноябрь 2021 года туропоток на наши курорты составил 8,7 млн туристов, что на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года», — подчеркнула она.

Кроме того, в этом году Крым занял ряд лидирующих позиций в различных туристических рейтингах. Также на полуострове развиваются направления по восстановлению здоровья после перенесенного коронавируса.

Врач Ирина Сухарева ранее пояснила, как приостановить рост заболевших коронавирусом в Крыму. Эксперт предполагает, что руководству республики стоит серьезно подойти к вопросу контроля въезда и выезда граждан.

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