Политолог Мезюхо указал, каким образом Белоруссия может признать российский статус Крыма

Политолог, глава крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо рассказал, что будет означать возможный визит белорусского президента Александра Лукашенко на российский полуостров.

Во время заседания Высшего госсовета, которое состоялось 4 ноября, президент Белоруссии пожаловался, что глава Российской Федерации Владимир Путин не взял его с собой в Крым, и попросил съездить вместе в Санкт-Петербург. Вместе с тем Лукашенко пригласил российского лидера в Минск, передает ФАН.

«В контексте последнего заявления президента Белоруссии на видеоконференции с Владимиром Путиным, я думаю, впору говорить уже о фактическом признании Белоруссией статуса Крыма. Не скрою, что меня как крымчанина это радует, ну а как политолог я вижу в этом перспективы для выстраивания более дружеских отношений между Россией и Белоруссией, установления коммуникаций в области экономики между российским Крымом и белорусскими регионами. Фактически мы с вами должны ожидать какого-то официального признания российского статуса Крыма со стороны белорусского государства. Это может быть сделано в виде заявления Лукашенко или документа, который может принять Национальное собрание Республики Беларусь. Или же в принципе будет достаточно официального государственного визита Александра Лукашенко в Крым и Севастополь», — сообщил Мезюхо во время круглого стола, посвященного теме «Российско-белорусские отношения в контексте Крыма».

По его словам, данный факт будет красноречиво говорить о признании Белоруссией российского статуса Крыма, а также о том, что межгосударственные отношения Минска и Москвы выходят на тот уровень, который заслуживают эти отношения и два братских народа.

vk.com / Иван Мезюхо

Кроме того, по этому поводу высказался председатель ОО «Крымское землячество» в Республике Беларусь Андрей Лопацкий. Эксперт отметил, что межгосударственные отношения Белоруссии и России выходят на новый этап, и это стало очевидным, понятным и юридически оформленным 4 ноября, когда были подписаны союзные программы.

«То, что Александр Лукашенко изъявил желание попасть в Крым, я думаю, что это четко просчитанный политический ход, поскольку как политик он понимает, что территория Крыма является российской по всем юридическим нормам, несмотря на противодействие со стороны западных стран. Поэтому здесь нам нужно понимать, что, как только сложится ситуация, которая позволит сесть Лукашенко в самолет и прилететь в Крым, Александр Григорьевич это сделает», — сказал он.

Ранее политолог Мезюхо рассказал, как Крым расплачивается за уход от украинского национализма. Также он объяснил, почему считает, что в будущем отношения между Россией и Западом изменятся.