Спелеолог Самохин рассказал, как изучение пещер поможет обеспечить Крым водой

Глава российского союза спелеологов, старший преподаватель географического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Геннадий Самохин рассказал, чем важно изучение пещер в Крыму для водоснабжения полуострова. Также он объяснил, почему ученые не могут сейчас дать четкий ответ на вопрос о проблемах вододефицита в регионе.

На данный момент российские спелеологи занимаются цифровой топографической съемкой пещеры Красная, которая находится на склоне Долгоруковской яйлы, а еще трехмерной съемкой рельефа Долгоруковского массива — находится в Симферопольском районе. Сейчас работы, по некоторым данным, выполнены на 20–30%, передает ФАН.

Создание трехмерной топографической карты очень важно для ученых, поскольку это даст понимание, какие процессы формирования воды происходят в пещере. Красная пещера была выбрана неспроста: она является одной из самых изученных пещер полуострова, то есть по ней уже собрано больше всего данных.

«Мы знаем, что в Крыму практически вся вода формируется в горах — это карстовые воды. Как она там формируется? Теоретически мы знаем, но практически нужно создать математические модели. Чтобы создать математические модели формирования воды, нужно иметь математические модели пещер, цифровые модели», — отметил Самохин.

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По его словам, даже когда на поверхности долго не выпадают осадки, то из карстовых источников все равно течет вода, поскольку она образуется в результате конденсации в верхнем слое горных пород, где холодно. При этом в самом воздухе есть так называемые водяные пары, которые из-за охлаждения стекают в пещеру.

Ученый заявил, что благодаря этому процессу жители полуострова получают воду даже в самые безводные периоды. Поэтому крайне важно понимать, как это точно работает и формируется, а для этого необходима трехмерная цифровая модель пещеры, поскольку только 16% Крыма не занято карстовыми породами.

«В советский период на всей территории Крыма было порядка 190 гидропостов, сейчас их осталось меньше 30. То есть мы не можем понимать, что происходит с водой на полуострове, потому что у нас просто нет данных. Ведь изменился климат, направление осадков, движение воздушных масс и другое. И когда нас, ученых, спрашивают, что может быть с водой, — мы просто пожимаем плечами, потому что как мы можем это знать без данных? И эта информация резко не накопится, поскольку ее нужно собирать и составлять из года в год. То есть в этом вопросе сейчас большой провал», — заявил ученый в эфире радио «Вести Крым».

Вместе с тем Геннадий Самохин добавил, что до 40% осадков, которые выпадают в Крыму, — это та вода, которая испарилась здесь же на полуострове. Это говорит о том, что это не мифическая вода с западного переноса, которую можно переловить с помощью стрельбы йодистым серебром по облакам, после чего у Крыма якобы будет много воды, хотя это не так.

Ранее в Крыму ответили на ложь Украины об ухудшении качества воды и обмелении местных водохранилищ. Провокация украинских СМИ легко разбилась о неоспоримые факты.