Замминистра труда Крыма сравнил уровень безработицы в пандемию с 2014 годом

Заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид Михалевский рассказал, как коронавирус повлиял на рынок труда в Крыму и какие специальности сегодня наиболее востребованы. Коронавирус нанес серьезный удар по многим отраслям жизни россиян и повлиял на ситуацию на рынке труда. Специалисты объяснили, как COVID-19 и введение ограничительных мер повлияли на рынок труда.

Как отмечает Леонид Михалевский, все в той или иной степени пострадали от распространившейся заразы, однако и федеральные власти, и руководство республики старались, чтобы ситуацию на рынке труда в Крыму держать под контролем. Принятые меры, несмотря на дотационность Крыма, позволили оказать помощь и гражданам, и работодателям в виде пособий, налоговых каникул, безвозмездных выплат и пр.

«Мы были готовы заранее к ситуации по рынку труда. Я сравниваю с ситуацией 2014–2015 годов, когда рынок мог повести себя непредсказуемо из-за перехода из законодательного поля одного государства в другое. На 2015 год регистрируемая безработица была на уровне 1%, позже она не поднималась выше 0,6%. Ситуация в пандемию в прошлом году была гораздо хуже: регистрируемая безработица была выше 3%, но на 1 ноября 2021 года она находится на уровне 0,6%. Мы смогли удержать ситуацию», — сказал Леонид Михалевский.

Также он озвучил данные по количеству вакансий на сегодняшний день. По состоянию на 1 ноября — более 20 тысяч вакансий, обычно их порядка 17-18 тысяч. Это говорит о том, что рынок расширяется и развивается.

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Тем временем заместитель директора ГКУ РК «Центр занятости населения» Анжелика Бурец объяснила, что из-за ситуации с пандемией весной 2020 года только в апреле было зарегистрировано 4000 безработных, еще больше ― в мае ― 19 тысяч безработных, что сопоставимо с показателями всего 2019 года.

«В 18 раз увеличилось количество граждан, которые прекратили собственное дело, в 9 раз увеличилась обращаемость граждан, которые впервые ищут работу, но не были зарегистрированы как занятые официально. В 8 раз стало больше граждан, которые имеют несовершеннолетних детей. Если на начало 2020 года таких граждан было 1500 человек на учете, то с апреля по сентябрь количество увеличилось до 32 тысяч родителей и 56 тысяч детей, на каждого их которых выделялось по 3 тыс. рублей. Это серьезные вливания», — констатировала Анжелика Бурец.

В пик сезона коронавируса в «Центре занятости населения» состояло 50 тысяч человек со статусом безработный, 48 тысяч получали пособия. На сегодняшний день на учете состоят порядка 14 тысяч человек, из них — 10 тыс. признаны безработными, 6,5 тысячи получают пособие.

ФБА «Экономика сегодня» /

Говоря о востребованных специальностях, в первую очередь нужны кадры в медицинской, образовательной и культурной сферах.

«Картина спроса на рабочую силу в республике за все время особо не изменилась: до 58% вакансий — рабочие профессии. Кроме того, большое количество вакансий подается в сфере производства, сельского хозяйства, торговли, транспорта и строительства. Также ищут сотрудников в санаторно-курортном направлении, нужны бухгалтеры, инженеры, работники муниципальных и административных учреждений», — пояснила Анжелика Бурец на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Как добавил Леонид Михалевский, определяющими сегодня являются сельское хозяйство, санаторно-курортная и промышленная сферы. Наибольшая потребность здесь именно в высококлассных специалистах, не хватает инженеров, агрономов, тех, кто обладает большим опытом.

Ранее ФАН рассказывал, что в Мордовии антипрививочников будут отстранять от работы. В число отстраненных могут войти те, кто является работниками сфер, где введена обязательная вакцинация.