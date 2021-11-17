Ученый Калинин рассказал о ситуации с наполняемостью водохранилищ Крыма

Ученый Борис Калинин в комментарии ФАН рассказал о прогнозах по наполняемости водохранилищ естественного стока. Эксперт сообщил, как обстоит ситуация с нормой осадков на территории Крыма.

Октябрь оказался достаточно засушливым месяцем, что привело к частичному пересыханию некоторых рек в Алуште, Судаке и Феодосии. Притоки воды в водохранилища оказались достаточно скромными из-за осадков ниже нормы — в некоторых районах Крыма не выпало даже 30% от нормы.

«По всей видимости, ноябрь тоже будет у нас засушливым, потому что практически не выпадает осадков, которые прямым образом влияют на наполняемость водохранилищ естественного стока. Да, какие-то притоки в них есть, но они незначительные. Особенно — если сравнивать с тем, что было летом после потопов. К сожалению, сейчас я не могу сказать, сколько точно осталось воды в водохранилищах — результаты будут известны в конце месяца. Впрочем, сегодня можно констатировать, что объем воды в некоторых водохранилищах приближается к мертвому — когда забор воды оттуда больше нельзя будет осуществлять какое-то время. В частности, речь идет о юго-восточном направлении, где практически всегда были проблемы подобного характера. Без воды там никто не останется, однако в Феодосии и близлежащих районах могут ввести графики подачи воды, если ситуация не изменится в ближайшие месяцы, потому что большие ресурсы были потрачены во время курортного сезона», — отметил собеседник ФАН.

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Борис Калинин добавил, что в горных водохранилищах, которые питают Южный берег Крыма, наблюдается пополнение водоемов. В предгорных водохранилищах ситуация тоже достаточно стабильная — в среднем сколько воды забирается, почти столько же и приходит.

«Я не думаю, что где-то будет критическая ситуация. Тем более скоро уже наступит зима. Но уже весной наполнятся наши крымские водохранилища. Мы прошли самые сложные периоды — летний и осенний, когда идет основное водопользование из-за большого количества туристов, а также происходит испарение с водных поверхностей. Так что говорить о каких-то реальных проблемах, а тем более критического характера, я уверен, не стоит. Мы прошли пик вододефицитного периода, который длился прошлые два года, сейчас же водохранилища находятся на среднемноголетнем уровне», — сказал ученый.

По его словам, на данный момент общий объем воды во всех водохранилищах Республики Крым в три раза превышает показатели 2020 года за аналогичный период. Несмотря на практически отсутствие осадков в некоторых районах Крыма и их неравномерное распределение, проблем с водоснабжением населения полуострова не предвидится. При этом по итогам зимы и первых месяцев весны будет понятно, рискует ли какой-то из районов попасть под действие графиков подачи воды.

Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил об обнаружении питьевой воды под Азовским морем. Эта вода, предположительно, может быть использована для нужд населения Крыма.