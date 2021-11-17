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Врач Сухарева пояснила, как приостановить рост заболевших коронавирусом в Крыму
Общество
Врач Сухарева пояснила, как приостановить рост заболевших коронавирусом в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского Ирина Сухарева рассказала в комментарии ФАН о важности вакцинации от коронавирусной инфекции и вероятных способах приостановления распространения заболевания.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее допустил, что на полуострове могут ужесточить ковидные ограничения для непривитых граждан. В качестве примера он привел некоторые западные страны, где запретили непривитым гражданам выходить из своих домов.

«На территории нашей страны такие меры до сих пор не приняты, однако в случае негативного развития ситуации может быть что угодно», — отметил глава республики.

Как говорит Ирина Сухарева, есть много причин, почему люди не хотят прививаться, однако, по ее мнению, вакцинироваться нужно. Во многих странах мира и в России доказано, что вакцинация эффективна: люди должны понимать, что она не спасает от самого заражения, но дает гарантию, что заболевание не перейдет в тяжелую форму.

 «Принимаемые строгие меры правительству виднее. Я не сторонник строгих мер, все-таки нужно добиваться сознательности людей. Врачи долины усилить санитарно-просветительскую работу», — говорит  специалист. 

Врач Сухарева пояснила, как приостановить рост заболевших коронавирусом в Крыму
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Она подчеркивает, что государство принимает серьезные меры, потому что ситуация с распространением заболевания не очень благополучная. 

«Прогнозировать, сколько продлятся ограничения, довольно сложно. Но пока ситуация как минимум не стабилизируется, пока не будет такого резкого увеличения заболевших,  мы не сможем отменять те меры и мероприятия, которые предлагаются на территории Крыма», — подчеркнула Сухарева.

Эксперт предполагает, что руководству республики стоит серьезно подойти к вопросу контроля въезда и выезда граждан. Сейчас на полуостров приезжает много людей, и хоть количество вакцинированных растет и постепенно формируется общий иммунитет, стоит все равно строго относиться к въезду лиц из других регионов, чтобы не допустить распространения инфекции.

Отметим, на сегодняшний день план вакцинации в Крыму выполнен на 63%, причем в Симферополе этот показатель достиг уже 80%. На данный момент в наличии более 130 тысяч доз вакцины «Спутник V». Перед республикой стоит задача к 1 декабря вакцинировать 80% взрослого населения.

Ранее врач-пульмонолог и иммунолог Владимир Белоглазов объяснил, почему в будущем стоит отказывать в лечении некоторым категориям граждан, которые заболели коронавирусом.

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крым вакцина коронавирус
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