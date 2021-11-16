Севастополь получил более 250 млн рублей налоговых поступлений от гостиничного бизнеса

Начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко рассказала, сколько город-герой в этом году принял туристов и экскурсантов, а также, сколько налоговых поступлений получил бюджет Севастополя от гостиничного бизнеса.

По ее словам, туристический сезон в городе не прерывается, а переходит в разряд круглогодичного туризма. При этом нужно понимать, что летний период — это время отпусков, учитывая климатическую специфику, в Севастополь в основном едут отдыхать в теплое время года, передает ФАН.

«При этом туристический поток продолжает нарастать и в зимний период. По тем данным, которыми мы располагаем на сегодняшний день, туристический поток к 1 ноября уже составил 560 тысяч туристов и порядка 2 млн экскурсантов. По сравнению с прошлыми годами, это порядка 13-15% прироста турпотока», — сказала Остапенко.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Специалист добавила, что Севастополь заинтересован в увеличении всего потока — как туристического, так и экскурсионного. При этом она подчеркнула, что туристы оставляют в регионе гораздо больше денег, а экскурсанты занимаются популяризацией туристических территорий.

«Каждый экскурсант — это, возможно, будущий турист, который захочет вернуться в Севастополь и провести здесь больше времени. Турист привозит к нам на территорию живые деньги: то есть он приехал в гостиницу, остановился, заплатил, сходил по магазинам, купил сувениры, экскурсионные продукты. С этих денег будут платиться налоги. Например, по данным на 1 сентября, уже было собрано 250 млн рублей налоговых поступлений от гостиничного бизнеса, это хорошая сумма», — заявила Лариса Остапенко в эфире программы «Скажите честно» на телеканале СТВ.

Вместе с тем она обратила внимание, что есть еще мультипликативный эффект — когда турист начинает посещать рестораны, музеи, пользоваться общественным транспортом и т. д. Этот эффект гораздо шире и объемнее, нежели просто налоговые поступления.

Ранее гид Николай Пономаренко рассказал, какие места нужно посетить в Крыму осенью. Он порекомендовал обязательно побывать на Ай-Петри, а также посмотреть на расположенный там крымский Большой каньон.