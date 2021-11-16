Ялтинский крокодиляриум ждет неожиданное пополнение благодаря летнему потопу

Директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко опубликовал в социальных сетях видеоролик, где рассказал о замечательном событии — каймановые крокодилы (самые маленькие крокодилы) отложили яйца.

Корреспондент ФАН поговорил с руководителем крокодиляриума и выяснил, сколько яиц отложили рептилии и где в будущем будет обитать вылупившееся потомство.

«У крокодилов было изъято 76 яиц, сколько из них вылупится — неизвестно. Надеюсь, что все, потому что у нас уже есть опыт. Будем бороться за жизнь каждого, потому что такое событие происходит редко. Это шикарный обменный фонд на других животных. В любом случае это замечательный опыт. Когда появятся малыши, мы надеемся, что нашим посетителям, в том числе детям, они очень понравятся. Это показывает, что крокодилы у нас живут счастливо, то есть у них, можно сказать, не закончился смысл жизни, поскольку они имеют потомство. Родителям крокодилов будет очень приятно наблюдать за их маленьким потомством», — сказал собеседник ФАН.

Как оказалось, на пополнение повлиял потоп в Ялте, который произошел 18 июня — тогда крокодиляриум оказался затопленным.

После этого у пресмыкающихся произошло переохлаждение, сопровождающееся стрессом. Когда рептилий вернули обратно в крокодиляриум, то в привычной для себя среде им могло показаться, что после холодов якобы наступило лето, благодаря чему у них и появится потомство.

«Очень здорово, что они родятся, но крокодил — это такое животное, которое невозможно купить без огромного опыта за плечами и практически невозможно продать. Кому сейчас может понадобиться крокодил? То есть они фактически никому не нужны, ни за какие деньги. Поэтому это только обменный фонд с другими зоопарками, например, если у кого-то появились другие крокодилы. Таким образом, мы, например, обменяли зебру для Бахчисарайского парка миниатюр на крокодилов, которые у нас уже были рождены. То есть каких-то больших и дорогих животных, которых за деньги никто продавать не хочет, могут поменять на что-то интересное. Крокодил — это как раз то самое интересное, что может быть в таком случае», — заявил Виктор Жиленко.

Отметим, что крокодилы приносят потомство в среднем один раз в год, откладывая по несколько десятков яиц в известковой оболочке. При этом размножение крокодилов в неволе является достаточно редким событием, которое свидетельствует о хороших условиях содержания.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как спасали крокодилов во время потопа. Более 200 рептилий оказались затоплены в своих вольерах и нуждались в помощи.