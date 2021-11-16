Экскурсовод Еремин объяснил, почему в Крыму больше не развлекают туристов

Корреспондент ФАН выяснил у крымского экскурсовода Олега Еремина, чем можно заняться на полуострове в межсезонье, когда в море купаться уже холодно, а большинство кафе закрыто. Также он рассказал, каких объектов не хватает в республике.

Туристы и местные жители жалуются в социальных сетях, что в Крыму в межсезонье практически нечем заняться, если не считать прогулок на свежем воздухе и походов в лес и горы. По их словам, на полуострове нет ни ночной жизни, ни культурных мероприятий, из-за чего они, по сути, находятся в отчаянии. А сегодня из-за антиковидных мер ситуация стала еще более грустной.

«Я могу согласиться с этим утверждением, потому что из-за пандемии у нас в регионе давно действует запрет на проведение массовых мероприятий. Соответственно, ни привычных для нас концертов, ни других культурных программ, к сожалению, у нас не проводится. Это же, по сути, касается и ночной жизни: рестораны, клубы, то есть все увеселительные заведения и общепит, в Крыму не работают после 23:00. Я так понимаю, что мы вернемся к нормальной жизни только после того, как стабилизируется ситуация с коронавирусом. А для этого необходимо, чтобы все люди вакцинировались, поскольку без QR-кодов все равно никуда не пустят, а в будущем, по всей видимости, код еще потребуется и в общественном транспорте. Так что все зависит от самих людей — чем быстрее выработается коллективный иммунитет, тем скорее вернутся в нашу жизнь развлечения», — подчеркнул собеседник ФАН.

mtur.rk.gov.ru / Официальный сайт Министерства курортов и туризма Республики Крым

Еремин посоветовал туристам в таком случае чаще ходить на экскурсии в музеи, покататься на катере, посетить все дворцы, попробовать крымскую кухню, побывать на местных винодельнях и сыроварнях. Вместе с тем он добавил, что в больших торговых центрах до сих пор доступны всем известные развлечения, в том числе для семей с детьми.

«Конечно, развлечений в Крыму сейчас действительно мало — с этим не поспоришь, но все должны понимать, что здоровье и жизни людей намного важнее всех этих развлечений. Да и в целом Крым — это не то место, где стоит сидеть и ждать, пока тебя будут развлекать, особенно сейчас, когда летний сезон уже давно закончился. Сейчас очень актуальны пешие и автобусные туры с выездом на природу, а также прогулки-экскурсии по городам», — отметил экскурсовод.

По его словам, Крымский полуостров является летним курортом, поэтому основная программа развлечений туристов уже не работает. При этом Олег Еремин признал, что на полуострове, если брать ситуацию до начала пандемии, не хватает заведений, где могли бы потанцевать взрослые люди, а также провести культурно время. Об этом в комментарии ФАН рассказала и ялтинка Светлана. По ее словам, в Ялте для людей возраста 45+ развлечений особо не найдешь.

«Раньше хотя бы был клуб “Черное море”, туда ходили с друзьями, слушали живую музыку, танцевали. Теперь же нам вообще некуда пойти. Заведений для людей нашего возраста с дискотекой нет в принципе. Музеи — это, конечно, здорово. Но я вечером в субботу иногда все же хочу отдохнуть и повеселиться», — рассказала женщина.

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Тем временем администратор одного из ночных клубов в Симферополе Игорь отметил, что большинство дискотек и клубов в основном нацелены на молодежные компании.

«Мы пытались реализовать такую идею, проводили иногда вечера для тех “кому за…”, но они не были настолько популярны, как среди молодых людей. Не думаю, что открыть такое заведение было бы выгодно. Хотя, конечно, жаль, что взрослым некуда пойти. Моим родителям тоже по вечерам иногда хочется с друзьями потанцевать или в караоке пойти», — сказал Игорь.

Ранее ФАН сообщал, как крымские рестораны и кафе пострадали из-за COVID-19. Об этом рассказали сами сотрудники общепита, ничего не скрывая.