Правоохранители проводят обыск у экс-главы департамента сельского хозяйства Севастополя 



Правоохранители проводят оперативные мероприятия с бывшим директором департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадимом Кирпичников. Информацию ФАН подтвердили источники в силовых структурах.

Сотрудники силовых структуры проводят обыски и выемку документов по нескольким адресам. Отметим, что несколько дней назад с Кирпичниковым не продлили заключенный ранее контракт.

Примечательно, что это уже не первый обыск в департаменте. В сентябре сотрудники ФСБ так же проводили обыск и выемку документов в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.

Ранее ФАН сообщал, что Вадим Кирпичников обвиняется в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, он способствовал незаконному размещению НТО.