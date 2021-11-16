Глава минкурортов Крыма сообщил о загруженности отелей региона на новогодние праздники

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал о текущей загруженности отелей, уровне брони на новогодние праздники и о том, как антиковидные ограничения в целом повлияли на туротрасль. Также он объяснил, почему полуострову необходимо развивать премиальный гостиничный сегмент.

Волченко отметил, что после введения дополнительных ограничительных мер 25 октября, направленных на снижение распространения коронавируса, некоторые туристы отменяли бронь отелей.

«В целом сейчас загрузка колеблется в районе 50% — это нормально, это даже выше уровня прошлых лет. Если говорить о зимнем периоде, то сейчас бронирование в среднем достигает 60%, включая новогодние праздники, а по ряду средств размещения есть и более — 70-80%. При этом в востребованных семейных комплексах брони достигают 90%», — сказал глава минкурортов.

Пресс-служба Минкурортов Крыма /

Министр добавил, что в Крыму наблюдается высокий спрос на отели премиального сегмента, хотя на полуострове их не так много. По его словам, это негативный факт для республики, поскольку в Крыму не хватает номерного фонда в этом сегменте.

«Целый ряд средств размещения, имеющих категорию в три или четыре звезды, подтягиваются по уровню сервиса и дополнительных услуг. Собственно, что прежде всего нужно? Определенно это зимняя инфраструктура, связанная с теплым бассейном, баней, сауной, правильное экскурсионное обслуживание. В принципе все, что касается туристической сферы. Мы прекрасно понимаем, в каком направлении это должно двигаться. Чтобы загрузка по сезону была более равномерная, нужно создавать эту самую круглогодичную инфраструктуру с точки зрения средств размещения, городов и обустройства общественных пространств для гостей. Этому сейчас уделяется большое внимание главой республики, крымским и федеральным правительством», — заявил Вадим Волченко в эфире радио «Спутник в Крыму».

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Волченко отметил, что в Крыму благоприятный климат для лечения органов дыхания, у специалистов региона большой опыт лечения легочных заболеваний, поэтому точки оздоровления сейчас особенно востребованы. Министр добавил, что в крымские средства размещения внедрено порядка 47 эксклюзивных программ по реабилитации после коронавируса — это тоже одно из конкурентных преимуществ полуострова.

В минкурортов напомнили, что заселение в отели и другие средства размещения возможно только с QR-кодом или сертификатом о перенесенном COVID-19. Россияне с медотводом от вакцинации должны предоставить ПЦР-тест.

Напомним, ранее доктор Владимир Мизин назвал преимущества межсезонного отдыха и лечения в Крыму. Также он объяснил, почему туристы охотно выбирают Евпаторию для отпуска в зимний период.