Хуснуллин заявил об обнаружении питьевой воды под Азовским морем

Симферополь, 16 ноября. Вода, которая была найдена под Азовским морем, может быть применена для питья. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Не так давно из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды для Крыма. По итогам ее детального изучения оказалось, что она является питьевой, добавил он.

Крымский полуостров начал испытывать сильные проблемы с водоснабжением после введенных ограничительных мер со стороны Киева. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что проблема с нехваткой пресной воды в Республике Крым решена на ближайшие два года. По его словам, на полуострове имеется достаточный запас подземных вод.