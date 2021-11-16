Гид Николай Пономаренко рассказал, какие места нужно посетить в Крыму осенью

Корреспондент ФАН поговорил с крымским гидом Николаем Пономаренко и выяснил у него, какие интересные туристические места стоит посетить осенью на полуострове.

Республика Крым является популярным курортом, однако отдых на полуострове у многих чаще всего ассоциируется только с морем и пляжем, хотя здесь есть много интересных мест, троп и достопримечательностей для посещения в межсезонье, поскольку у полуострова очень богатая и насыщенная история.

«Крым действительно очень богат как в природном, так и в культурно-историческом плане, а осень — это самое лучшее время года, чтобы насладиться прогулками по нашим лесам и горам. Наверное, Боткинская тропа в Ялте является одним из самых простых и живописных пеших маршрутов. Лучше всего путь начать в районе водопада Учан-Су, среднее время прогулки — три часа. Еще я рекомендую посетить в осенний период Храм Солнца, среднее время прогулки — четыре часа. Также надо обязательно увидеть Ай-Петри, где находится наш крымский Большой каньон и его известная Ванна молодости. Температура воды в источнике круглый год одинаковая и составляет 7–8 градусов тепла, поэтому купаться в нем можно хоть зимой, хоть летом, среднее время прогулки — три часа», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По словам Пономаренко, проще всего добраться до этих мест будет из Ялты. При себе необходимо иметь удобную обувь, теплую одежду, воду и термос с горячим напитком, поскольку погода в горах и лесах не всегда предсказуемая, а еще там гораздо прохладнее, нежели в городе.

«Чтобы сполна насладиться золотой осенью в Крыму, я считаю, необходимо обязательно посетить Мангуп-Кале — это уникальный средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе, единственный, где сохранилась цитадель, а еще это столица византийского княжества Феодоро. В разное время здесь обитали разные народы: тавры, скифо-сарматы, готы, аланы, хазары, османы, караимы. От последних здесь даже сохранилось караимское кладбище. Побывать там можно как пешей группой, так и на автомобиле высокой проходимости, среднее время прогулки — около пяти часов», — сообщил гид.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

На самом деле, продолжил Николай Пономаренко, все интересные места и достопримечательности Крыма даже невозможно перечислить, не говоря уже о том, чтобы их описать и рассказать, чем они уникальны. Поэтому лучшим решением для всех туристов будет, как говорится, «пошить костюм с отливом — и в Ялту».

Ранее ФАН сообщал, что крымчанин нашел бутылку с таинственной запиской на берегу Средиземного моря. Об этом он рассказал в социальных сетях, опубликовав соответствующее видео.