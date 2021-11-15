В Крыму начали проверку по факту рождения мертвого ребенка у женщины в больнице

В больнице Феодосии проводится служебная проверка после инцидента с одной из рожениц, сообщили ФАН в пресс-службе Минздрава республики.

Жительница Феодосии родила на последнем месяце беременности, однако ребенок оказался мертв. Родственники 25-летней девушки считают, что причина этой трагедии — халатность врачей.

Как заявила журналистам тетя роженицы, у девушки были хорошие анализы и показатели, когда та приехала в роддом на 41-й неделе беременности. Во время нахождения в медицинском учреждении у нее начались схватки, после чего ей вкололи обезболивающее, а потом, когда схватки усилились, сделали еще два укола и дали какую-то таблетку. Затем девушка уснула, но утром уже не почувствовала признаков жизни плода, о чем и сообщила врачам во время обхода, однако те объяснили это сном ребенка.

«Она мне позвонила и еле смогла выговорить, что сердцебиения нет и ребенок умер. Ее увезли в Симферополь, где она еще долго не могла родить. Племянница находится вообще просто в ужасном психологическом состоянии — она потеряла полностью здорового ребенка», — сообщила тетя роженицы каналу «Mash на волне».

Невские Новости / Степан Яцко

По ее словам, они с родственниками обратились к врачам в роддоме Феодосии за объяснениями, почему умер ребенок, однако ответа так и не получили. При этом они не смогли получить доступ к обменной карте девушки, чтобы выяснить, как велась беременность племянницы и какие препараты ей давали, после которых, предположительно, сердцебиение ребенка и остановилось, однако у них ее не оказалось.

«По указанным фактам администрацией ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» проводится внутренняя служебная проверка», — заявили ФАН в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

Тело ребенка уже забрали на судмедэкспертизу, но причина смерти еще неизвестна. В самом роддоме от комментариев отказались. Родственники 25-летней девушки собираются подавать в суд. ФАН будет следить за развитием событий.

Напомним, ранее жительница Ялты рассказала о казусе из-за ошибки пациента в ковид-госпитале. Данная ситуация привела к тому, что девушке постоянно начали названивать с незнакомого номера.