Цены на сельскохозяйственных ярмарках в Крыму озадачили жителей Симферополя



Жители Крыма пожаловались в соцсетях, что цены на сельскохозяйственных ярмарках городов республики никак не отличаются от рыночных либо представленных в супермаркетах. Зачем тогда ходить на ярмарки в поисках более низких цен, если то же самое можно купить в магазинах, спрашивают они. ФАН выяснял подробности.

Крымчане в соцсетях делятся, что на сельскохозяйственных ярмарках в крымских городах, в частности в Симферополе, цены почти на все продукты такие же, как и в магазинах, хотя они ожидают увидеть цены ниже.

«Цены выше, чем в магазинах. Ярмарка на ул. Севастопольская», — пишет пользователь с ником crimeatavriba. «Делать ярмарку напротив “Привоза” весьма необдуманно. Только пробки создаются», — подчеркивает в комментарии vitaliinalapk. «Дороже или так же, как везде. Ловушка для пенсионеров. Единственное преимущество — это выбора больше, когда рано приезжаешь, к 7 утра, например. Ощущение, что собрались одни перекупщики, которые закупились с “Привоза”», — считает krylov_engineer. «Там правда хорошие цены: картошка — 35 руб., мясо вырезка 350–380 (на рынке сегодня спросила — 420₽), сыры везде — 550₽, а у них 450₽», — делится Алена Гулай.

Но вопросы у людей возникают не только к ярмаркам. Ценам на местных рынках удивляется и сам министр сельского хозяйства. Андрей Рюмшин недавно побывал на Куйбышевском рынке и крайне возмутился ценообразованием на продукты питания.

«Цены не контролируются, необоснованно завышены и не соответствуют рекомендованным. Картофель — 100–120 рублей, свекла — 80 рублей. Картофель должен стоить от 35 до 45 рублей за килограмм, свекла — 30 рублей», — написал он в соцсетях.

facebook.com / Андрей Рюмшин

На «Привозе» и на Центральном рынке Симферополя, по его словам, сначала были нормальные ценники, однако позже выяснилось, что торговцев на Центральном рынке предупредили о грядущем мониторинге и те резко снизили цены на продукцию на момент инспектирования министром. После одной из поездок Андрей Рюмшин предложил мэру Симферополяобновить договоры и внести в них обязательство о мониторинге и четкое соблюдение рекомендованных министерством промышленной политики Крыма цен.

В комментарии ФАН реализатор продукции на ярмарке на ул. Киевской Наталья рассказала, что летом, конечно, цены на овощи и фрукты были гораздо выше, нежели сегодня, однако на их формирование влияло много факторов. Один из них ― туристический сезон, при котором ежегодно в мае-июне на крымских рынках начинается рост цен на с/х продукцию.

«Сегодня, например, у нас на ярмарке на овощи цены невысокие, потому что мы везем свою продукцию практически без посредников — сюда закладываем стоимость самого продукта, работы, потраченной на его выращивание, аренду за место, где торгуем, и еще некоторые затраты», — рассказала женщина.

Пресс-служба Минсельхоза РК /

В минсельхозе ФАН заверили, что на ярмарках цены не могут быть выше, чем в сетевых магазинах.

«Перекупщиков на ярмарках точно нет, там работают сельхозпроизводители напрямую, и они соблюдают все рекомендованные цены. Возможно, люди перепутали ярмарки, которые организует минсельхоз РК и какие-то другие торговые. На всех наших ярмарках находятся только местные с/х производители, торгуют они собственной продукцией и только по рекомендованным ценам. Это четко отслеживается минпромом и минсельхозом республики. Возможно, некоторые сравнивают эти цены с акционными товарами в магазинах. Ситуации разные бывают. У нас самая качественная продукция — только выкопанная и только произведенная. Наценок и накруток там никаких не бывает», — заверили в минсельхозе.

Пресс-служба Минсельхоза РК /

Стоит отметить, что речь идет о ярмарках в Симферополе. В других крымских городах они регулируются муниципалитетами, но и там продажа будет вестись по рекомендованным ценам. Представители минсельхоза и сам министр постоянно контролируют сетевые магазины, рынки и ярмарки на соблюдение рекомендованных цен.

В свою очередь, как заявляет первый замминистра сельского хозяйства РК Денис Кратюк, овощи на сельскохозяйственных ярмарках в Крыму стоят минимум на 20% меньше, чем в магазинах. Причем цены на некоторые виды продукции, особенно овощной, ниже на 50%, чем в торговых сетях.

Ранее ФАН рассказывал, что серьезный спрос на недвижимость в Крыму не спадает. Цены на участки под строительство выросли на 40–50%, а на квартиры — на 10–20%.