Социолог Гридина пояснила, с чем связаны снижение рождаемости и рост смертности в Крыму

Социолог Анастасия Гридина рассказала в комментарии ФАН, чем обусловлено снижение рождаемости и рост смертности в Республике Крым. Также эксперт объяснила, какие необходимо принять меры для стабилизации ситуации.

В отчете Крымстата о социально-экономическом положении республики говорится, что за восемь месяцев этого года, то есть с января по август, на полуострове родились 11 902 человека, а умерли — 21 863 человека. Младенческая смертность за этот период, по сравнению с прошлым годом, осталась на прежнем уровне — 67 детей. При этом с января по август 2021 года на 5% увеличилось количество браков — 7531.

«Как на рождаемость, так и на смертность влияет очень много факторов, особенно в Крыму. Если говорить о рождаемости, то здесь важную роль играет доступность жилья для семей, в особенности молодых. Как мы знаем, стоимость недвижимости на полуострове постоянно растет, из-за чего покупка собственного жилья становится для многих проблемой, даже несмотря на ипотечные кредиты — их не все могут оформить из-за низкого уровня зарплат у местного населения. Также среди молодых людей сейчас становится более распространенной идея, что сначала необходимо сделать карьеру, а уже потом заводить семью и детей, причем это относится не только к мужчинам, но и к женщинам — такая тенденция наблюдается во всех развитых странах мира. Кроме того, в Европе в целом перестают заводить много детей или вообще отказываются от их рождения», — указала собеседница ФАН.

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Кроме того, продолжила Анастасия Гридина, стоит учитывать, что в Крым переезжают жить много уже пожилых россиян, а также состоявшиеся семьи, у которых уже есть дети. При этом она отметила, что с 2014 года средняя продолжительность жизни в Крыму выросла более чем на два года.

«Основной же причиной роста смертности и снижения рождаемости в последние годы является коронавирус, поскольку пандемия повлияла как на снижение доходов граждан, так и на здравоохранение. То есть идет колоссальная нагрузка на медиков, почти все силы брошены на борьбу с COVID-19, из-за чего получить быстро качественные медицинские услуги стало сложнее. Чтобы изменить сложившуюся демографическую ситуацию, необходимо в первую очередь остановить распространение коронавируса и снизить число тяжелобольных COVID-19 с помощью вакцинации населения, поскольку сейчас это самая эффективная мера — другого пока еще ничего не придумали. Нужно понимать, что пандемия сильно влияет на экономику как региона, так и всего государства, поскольку никому невыгодны ограничительные меры, при этом правительству приходится больше тратить и на здравоохранение», — заявила социолог.

Федеральное агентство новостей /

По ее словам, также для исправления ситуации с рождаемостью необходимо в целом повысить благосостояние граждан, увеличить размер материнского капитала и расширить возможности его использования, создать дополнительные региональные программы поддержки молодых семей. То есть для людей нужно создать такие условия, чтобы они не боялись становиться родителями, добавила Гридина.

Она отметила, что по итогам Всероссийской переписи населения будет понятно, какие ключевые изменения произошли в Крыму с 2014 года, поскольку появится официальная статистика по всем параметрам: сколько всего детей, взрослых и пожилых людей, какой у них доход и многое другое. Из этого можно будет сделать новые и более детальные выводы, как необходимо бороться со снижением рождаемости и повышением смертности среди населения Крыма.

Напомним, ранее крымский врач Владимир Белоглазов объяснил, зачем необходимо вакцинироваться от коронавируса. В качестве основного аргумента он привел тот факт, что еще не было ни одного вакцинированного человека, который бы умер от новой коронавирусной инфекции.