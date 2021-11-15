Серьезный спрос не спадает: цены на участки под строительство в Крыму выросли на 40–50%

Эксперт по недвижимости Дмитрий Майоров в комментарии ФАН рассказал о сегодняшней ситуации на рынке жилья в Крыму и о ценах, которые предлагают застройщики покупателям.

Ежегодно порядка 40 тысяч человек переезжают в Крым на постоянное место жительства, еще несколько десятков тысяч находятся здесь, работая на удаленке. Именно эти факты становятся одной из причин роста цен на жилье в городах Крыма.

Особенно это видно по Симферополю, Севастополю и не теряющему спрос Южному берегу Крыма. Как говорит эксперт по недвижимости, руководитель агентства недвижимости «Майоров и Партнеры» Дмитрий Майоров, ранее в Крыму из-за введения льготной ипотеки, как и во многих других регионах страны, был замечен скачек цен на жилье. В некоторых случаях он наблюдался в районе 30%, в некоторых — меньше.

«В Крым переезжает больше людей, чем в какие-то другие регионы страны, и цены выросли значительно. Конечно, это все зависит от сегмента и района, где приобретается жилье, но если говорить о Симферополе, то минимум на 10% за полтора года они выросли. Если еще года два назад простая однокомнатная квартира стоила 2,7 млн рублей, то сегодня ее цена уже 3,3 млн — вот рост уже 20%. Цены на первичку уже, можно сказать, космические. За 3,2 млн рублей новую квартиру невозможно купить. При этом старые квартиры, малосемейки до 30 квадратов, можно найти за 2,8 млн и 3 млн», — говорит эксперт.

В крымской столице спрос наблюдается в основном на однокомнатные квартиры. Примерно 60–70% покупателей берут именно однушки. Многих интересует возможность жить и постоянно работать в этом месте.

Пресс-служба Минжилполитики Республики Крым /

Причем, если говорить о Ялте, то здесь рынок ведет себя по-другому ― на Южном берегу Крыма скупают все подряд, лишь бы куда-то вложить деньги и потом, возможно, получать пассивный доход от сдачи.

«По Симферополю рынок довольно стабильный. На двухкомнатные квартиры уже наметилась стоимость от 4,5 млн до 5 млн — роста особого нет. Или трехкомнатные квартиры есть, которые можно и за 5 млн купить, как и двухкомнатные. То есть расселиться в трехкомнатную из двухкомнатной вообще легко. Что-то начинает в цене уходить вниз: хорошее жилье в цене растет, а старое, которое уже может потребовать вложений, даже потихоньку опускается цена», — поясняет Дмитрий Майоров.

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Но все же основной спрос идет на однушки, и рынок на это реагирует. Сегодня 70–80% квартир в новостройках ― это однокомнатные квартиры. По словам специалиста, такое явление довольно просто объясняется: рынок подстраивается под спрос.

«Во-первых, однокомнатные покупают, чтобы заработать на перепродаже. Во-вторых — под сдачу, чтобы получать пассивный доход. При аренде спрос на однокомнатные квартиры выше, чем на двухкомнатные, поэтому застройщики, чувствуя это, вкладываются именно в такое жилье. При этом цена на аренду стабилизировалась и даже пошла вниз как в новых домах, так и во вторичке. К примеру, хорошая однокомнатная в центре в новостройке стоит 30–35 тысяч, однако найти квартиросъемщиков не так и легко, потому что в целом достаточно вариантов на рынке есть. В среднем однушка стоит от 18 до 23 тысяч, хотя можно и дешевле найти», — подчеркивает эксперт по недвижимости.

Интересная ситуация наблюдается за городом: спрос на участки за два года вырос настолько, что цена на землю под ИЖС выросла на 40–50%. Причем, чем больше людей заселяется на участки, тем быстрее там появляется инфраструктура, проходит газификация, электроснабжение, и цена вместе с этим на участки сильно возрастает. Спрос на участки в пригороде Симферополя есть, он стабильный, однако земли в хороших местах не так много.

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