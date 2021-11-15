Доктор Мизин назвал преимущества межсезонного отдыха и лечения в Евпатории

Заведующий научно-исследовательским отделом физиотерапии, медицинской климатологии и курортных факторов, доктор медицинских наук, доцент, главный специалист по санаторно-курортному лечению министерства здравоохранения Республики Крым Владимир Мизин рассказал в комментарии ФАН, почему туристы охотно выбирают Евпаторию для отдыха в зимний период.

Евпатория вошла в тройку популярных направлений для бюджетного отдыха в декабре. Такие данные предоставил сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Аналитики портала отмечают, что средняя стоимость ночи в декабре 2021 года относительно прошлого года в западном городе Крыма снизилась на 65%.

Так, в Евпатории россияне потратят в среднем 1200–2000 рублей в сутки на проживание в частном секторе или отеле и 2000–4000 за двухместный номер в санатории с лечением и питанием.

Как говорит главный специалист по санаторно-курортному лечению минздрава Крыма Владимир Мизин, с одной стороны, в Евпатории есть хорошая лечебная база в бальнеологических санаториях, в первую очередь лечебные грязи. И люди, конечно, выбирают не просто отдых, но и совмещение с хорошими медицинскими эффектами.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

«Евпатория традиционно предлагает хороший объем бальнеологического лечения, включающего ванны, бассейны и лечебные грязи. Евпатория всегда славилась и отличалась от ЮБК тем, что на Южном берегу в основном работают климат и талассотерапия, грязей здесь своих нет, в отличие от Евпатории и Сак. У этих городов есть свои преимущества в лечении опорно-двигательного аппарата, периферических заболеваний нервной системы, последствий всевозможных травм, курорт имеет свою специализацию, и она востребована», ― подчеркнул специалист.

С другой стороны, на западе Крыма традиционно цены ниже, чем на Южном берегу Крыма, что тоже имеет значение при выборе отдыха и лечения для людей.

Владимир Мизин также прокомментировал возможности полуострова в вопросе реабилитации людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Он считает, что ни грязи, ни минеральные воды, ни климат какого-то специфического лечебного фактора в лечении постковидного синдрома не имеют, хотя в совокупности и могут давать некий положительный эффект.

По его мнению, главное для реабилитации ― соблюдать диету и режим умеренных нагрузок, уменьшить контакты с людьми, которые могут стать причиной реинфекции. Поэтому реабилитироваться нужно в основном дома. Специалист считает, что большой наплыв переболевших коронавирусом в Крым на реабилитацию — тоже не самое лучшее явление для жителей полуострова, так как приезжие могут быть переносчиками вируса. В сегодняшний реалиях людям нужно быть внимательнее к своему здоровью и соблюдать все меры защиты.

Ранее заведующий кафедрой внутренней медицины №2 Медицинской академии имени С. И. Георгиевского КФУ имени В. И. Вернадского, врач-пульмонолог и иммунолог, профессор Владимир Белоглазов четко объяснил, для чего необходима вакцинация от COVID-19.