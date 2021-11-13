Блогер Корсаков показал на видео «впечатляющий размах» строительства новой трассы в Крыму

Евпатория, 13 ноября. Известный крымский видеоблогер Игорь Корсаков снял впечатляющий ролик о темпах строительства второго этапа трассы Симферополь — Евпатория — Мирный. Дорожные работы запечатлены с высоты птичьего полета.

Первый этап укладки автодороги проходит от старого аэропорта по трассе «Таврида» и уходит на существующую дорогу Симферополь — Евпатория, которая будет реконструирована в рамках проекта.

В начале ноября стартовал второй этап строительства, единственным генподрядчиком назначена компания «ВАД», которая занималась проектированием автотрассы. Работы начались от села Скворцова, дорога пойдет в обход озера Сасык-Сиваш в направлении Евпатории. Там она соединится с существующей трассой на Мирный, которая тоже будет реконструирована согласно проекту на третьем этапе строительства.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

«Работы идут весело и интенсивно», — отмечает видеоблогер на своем YouTube-канале.

Длина второго участка составит 60 километров, стоимость — около 32 млрд рублей, срок окончания проекта — 2024 год. Автодорога будет четырехполосной, расчетная скорость — 120 километров в час. Трассе присвоена первая техническая категория.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Корсаков отметил, что строительство идет стремительными темпами и вполне возможно, что этот этап завершат раньше срока.

«Компания «ВАД» обладает большим ресурсом техники, на всех участках кипит работа», — пояснил блогер.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Укладка дороги ведется с учетом рельефа местности, где-то срезают часть грунта, на каких-то отрезках — подсыпают. Под дорожное полотно укладывают водопропускные трубы. Предусмотрена развязка на пересечении с дорогой Евпатория — Раздольный. Также проект предусматривает множество путепроводов, съездов и разворотов.

Как следует из названия видео, размах увиденного «поражает». Подписчики канала также выразили восхищение масштабами строительства, а также «бесподобными кадрами». Многие отметили разительные изменения со времен предыдущего видео, где блогер показал начало проекта. Кроме того, зрители указали на важность автодороги для Крыма.

«Отлично. Грандиозные стройки. Молодцы наши. Все умеют и могут. Горжусь нашей страной», — поделился впечатлениями комментатор.

«Доброе утро, люди! Всем здоровья и привет из Архангельска! Глаз радуется смотреть на такую красоту. Очень интересно. Спасибо, Игорь! Гордость и востор», — обратились к автору ролика.

«Спасибо за обзор! Здорово, что почти до западного Крыма будет продолжение Тавриды», — отметил еще один подписчик.

Добавим, в начале ноября в районе Симферополя, в селе Чистенькое, началось строительство крупнейшего в Крыму оптово-распределительного центра. Председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев объяснил, насколько строительство ОРЦ на полуострове — необходимая мера.