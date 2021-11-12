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Крымские школьники борются за победу в конкурсе «Большая перемена» в «Артеке»
Общество
Крымские школьники борются за победу в конкурсе «Большая перемена» в «Артеке»
Пресс-служба «Артека»  / 

Заместитель начальника управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования Крыма Ирина Карнацкая в комментарии ФАН рассказала о важности Всероссийского конкурса «Большая перемена».

В Международном детском центре «Артек» под Ялтой проходит финал «Большой перемены» для учеников 9-11 классов. В этом году проект объединил более 2,5 миллиона ребят со всей России. Конкурс на место в финале был по-настоящему колоссальный ― тысячи школьников на одно место.

Ирина Карнацкая рассказала ФАН о важности состязаний и мотивации школьников принимать участие в них. 

«Конкурс «Большая перемена» дает возможность каждому обучающемуся проявить себя, найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся учащимся в современной жизни», — говорит Ирина Карнацкая.

Этот конкурс стал одним из самых масштабных мероприятий среди обучающихся, из года в год он набирает все больше оборотов. В этот раз к «Большой перемене» присоединились школьники 5-7 классов (финал состоялся летом) и студенты колледжей.

27 крымских школьников борются за победу в конкурсе «Большая перемена» в «Артеке»
artek.org / Пресс-служба «Артека»
В Крыму в этом году заявку на участие подали 32 352 учащихся, при этом в финал вышли 27 школьников. Еще 17 студентов 1-3 курсов колледжей из республики отправятся в Нижний Новгород.

«Призовой фонд, конечно, направлен на поддержку детей и подростков, независимо от академической успеваемости и сферы интересов. Одним из главных критериев «Большой перемены» является способность творчески мыслить, а также умение работать в команде, находить какие-то нестандартные решения, подходы. Победители среди учеников и студентов колледжей получат денежные призы, которые они смогут направить на образование, на саморазвитие. Конечно, мы не забываем о педагогах, которые подготовили победителей — их также ожидают ценные призы», — подчеркнула Ирина Карнацкая.

27 крымских школьников борются за победу в конкурсе «Большая перемена» в «Артеке»
artek.org / Пресс-служба «Артека»

Собеседница ФАН отмечает, что победителями конкурса становятся не только дети, которые проявили себя на олимпиадах, но и ученики, которые в них никогда не участвовали. 

 «Здесь нельзя сказать, что большая часть — это олимпиадники. Нужно понимать, что участники и победители олимпиад — это те, кто подготовлен теоретически, они хорошо пишут, хорошо излагают свои мысли по предмету, но «Большая перемена» — конкурс более творческий, он все-таки дает возможность поучаствовать в каких-то программах, разработках проектов. Порой тематика проектов удивляет и даже обескураживает», — подытожила Ирина Карнацкая.

Сейчас в «Артеке» в решающем этапе конкурса принимают участие 1500 старшеклассников со всей России. Объединившись в команды, они будут решать кейсовые задания по четырем направлениям ― «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество». Созданные проекты в будущем могут быть реализованы при поддержке организаторов и партнеров проекта.

По итогам финала победителями станут 600 старшеклассников. Ученики 11 классов получат по 1 миллиону рублей, а ученики 9–10 классов — по 200 тысяч рублей. Педагогам, подготовившим победителей «Большой перемены», вручат по 150 тысяч рублей, а 30 школ по итогам рейтинговой оценки — по 2 миллиона на развитие образовательной среды.

Ранее ФАН рассказывал, что королева Елизавета II неожиданно ответила на письмо педагога из Севастополя. Еще в июне учитель английского языка Елена Залещук с учениками подготовила письма для королевы.

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крым образование большая перемена
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