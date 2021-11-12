Врач Белоглазов объяснил, зачем необходимо вакцинироваться от коронавируса

Заведующий кафедрой внутренней медицины №2 Медицинской академии имени С. И. Георгиевского КФУ имени В. И. Вернадского, врач-пульмонолог и иммунолог, профессор Владимир Белоглазов объяснил, для чего необходима вакцинация от COVID-19. Он рассказал, почему в будущем, возможно, стоит отказывать в лечении некоторым категориям граждан, которые заболели коронавирусом.

По его словам, вакцинированные, безусловно, переносят болезнь легче. Врач отметил, что не видел ни одного вакцинированного человека, который умер бы именно от новой коронавирусной инфекции.

«Сейчас основные ресурсы здравоохранения уходят на лечение пациентов, которым ранее была предоставлена возможность вакцинироваться. Но они по тем или иным причинам этого не сделали. Мы видим на примере Китая, какие там антиковидные меры, какие результаты они приносят. Также видим, что происходит у нас. Из всех заболевших примерно 20% будут нуждаться в стационарном лечении. Даже с учетом выписки пациентов практически каждый день нужно открывать по 60-70 новых мест для лечения таких больных из-за увеличения количества заболевших. Сейчас нам надо дать людям максимальную возможность привиться. Затем следует принять жесткие меры: если человек заболеет новой коронавирусной инфекцией, при этом он не будет вакцинирован, то он теряет страховой случай. То есть заболел — лечись за свой счет», — считает врач-пульмонолог и иммунолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он отметил, что современная терапия очень дорогостоящая, а на лечение тяжелых пациентов уходят миллионы рублей, особенно если они попадают в реанимационное отделение.

«Это как любая страховка, например, на технику. Если я ее покупаю, что-то сам сделаю не так, то я теряю страховку. Мне кажется, надо пойти по этому же пути, потому что иначе мы ситуацию не переломим», — подчеркнул Владимир Белоглазов.

По этому поводу также высказалась главный внештатный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения Крыма, врач-пульмонолог Симферопольской клинической больницы Ирина Ульченко. По ее словам, в Израиле, Швеции, Германии хороший процент привитых, но случаев заражения все больше и больше.

«Если посчитать в этих странах среди заболевших число умерших, то окажется, что там в тысячи раз их меньше, чем на сегодняшний день в других государствах. Прививка спасает от тяжелого течения болезни и смерти. Да, от заражения она не спасает, но смысл в том, что у привитого человека сразу срабатывают защитные барьеры, распознается вирус, а имеющиеся антитела инфекцию уничтожают», — сказала Ульченко на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Кроме того, антитела не дадут возможности вирусу размножиться и распространиться по организму, при этом прекратится передача этого вируса, добавила она. Поэтому, конечно, вакцинированные граждане спасут не только себя, но и окружающих, констатировала Ирина Ульченко.

Ранее ученый Анатолий Кубышкин сообщил, на каком этапе находятся разработка крымской вакцины от COVID-19 и технологии по интраназальному применению препаратов.