В Крыму ответили на ложь Украины об ухудшении качества воды и обмелении местных водохранилищ



Генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик объяснил в комментарии ФАН, почему заявления украинских экспертов о водной ситуации в Крыму несостоятельны.

Спутники не могут идентифицировать воду в хранилищах восточного Крыма из-за ее плохого качества. Такое заявление сделал ГИС-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон в радиоэфире пропагандистского украинского СМИ, рассказывающего о «реальной жизни» в Крыму. В частности, он заявил, что якобы спутники определяют воду в хранилищах на востоке полуострова в спектре как территорию, которая не покрыта водой. Спикер объясняет это тем, что «водохранилища достаточно мелкие и качество воды весьма плохое, вода попросту мутная».

В комментарии ФАН генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик рассказал, как на самом деле обстоит ситуация на юго-востоке Крыма.

В первую очередь он отметил, что сегодня весь Керченский полуостров обеспечивается водой из наливных водохранилищ, в которые она подается из крупных подземных источников водозабора ― это Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский водозаборы (ранее, до 2014 года, воду подавали через Северо-Крымский канал ― СКК).

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Также для питания восточной части полуострова вода поступает из Тайганского и Белогорского водохранилищ. Это в основном происходит в весеннее и летнее время. Источники естественного стока накапливают воду в зимний период и через речку Биюк-Карасу сбрасывают ресурс в водохранилища. Новик подчеркнул, что Белогорск не питается за счет одноименного водохранилища, а получает воду из водозабора «Исток», который постоянно дает достаточный для жителей Белогорска и окрестностей объем воды.

«Что касается наливных водохранилищ. Феодосийское водохранилище было запроектировано и построено в советское время с проектным объемом порядка 15 миллионов кубометров воды. Процесс закачки происходил так: СКК начинал работу в конце марта и заканчивал в конце октября. Пока работал СКК, параллельно с обеспечением нужд мелиорации происходил процесс закачки воды в эти водохранилища. Канал в октябре прекращал работу, и население осенью и зимой получало ту воду, которую по максимуму накачали в водохранилища. Эти искусственные водохранилища, которые построили не в створах рек, а просто в чистом поле, в месте с наилучшими показателями, даже в тот период очень сильно дренировались. Поэтому сегодня для водоснабжения держать проектный объем воды в них глупо», — сказал Новик.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Он объяснил, что если сегодня заполнить водохранилище до краев, то более 50% воды было бы потеряно из-за того, что она уходила бы в почву. Поэтому был выбран наиболее оптимальный режим работы водохранилищ: при проектной мощности в 15 миллионов Феодосийского водохранилища сегодня в нем держат от трех до пяти миллионов кубометров. Этого достаточно, чтобы аккумулировать там воду и при необходимости забирать, тем самым максимально снизив количество водопотерь.

«Соответственно, возможно, из космоса эти водохранилища теперь и выглядят как небольшие озерки. Но про недостаточность воды говорить не стоит. Это не вчерашнего дня решение. В 2014 году, как прекратил работу Северо-Крымский канал, мы именно в таком режиме работаем. Тем более канал действовал сезонно, а сегодня закачка воды с артезианских источников происходит круглогодично. Мы держим там условно 3,5–4 млн кубов и бросаем в него ровно столько, сколько можем забрать. То есть постоянно качаем и держим определенный объем, при этом немного подкачивая его и забирая воду на нужды водоснабжения», — объяснил Максим Новик.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Специалист подчеркнул, что Фронтовое и Самарлинское в Ленинском районе, Станционное под Керчью — это и все искусственные наливные водохранилища, но вода подается качественная, артезианская.

«Да, она идет частично по Северо-Крымскому каналу, по открытому водоему, соответственно, качество может портиться в процессе транспортировки. Но при этом как на Керчь, как на Феодосию, так и на Ленинский район построены водопроводно-очистные сооружения, которые очищают эту воду и проводят ее до СанПиНа, до ГОСТа, это 100%. Понятно, что в водохранилищах могут быть и водоросли, и некоторое сезонное цветение. Это все возможно. Естественно, на снимках спутника водохранилища не будут выделяться как розовое озеро в Сакском районе», — рассказывает специалист.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Как объясняет глава «Воды Крыма», керченские водопроводные очистные сооружения были спроектированы еще под воду из СКК. Можно представить, в каком качестве эта вода приходила в Крым, пройдя по всей Украине. Там можно было найти всю таблицу Менделеева, особенно после аварии на ЧАЭС.

«Соответственно, водопроводно-очистные сооружения спроектированы так, что успешно справляются с поставленной задачей. Так что даже если есть цветение водорослей, ничего страшного не произойдет. Это нормальный природный процесс, мы к этому тоже готовы, в летний период в разных водохранилищах иногда бывает цветение, но все спроектировано и рассчитано на максимальное очищение. По сути, эти очистные сооружения даже из болотной воды могут сделать питьевую, тем более учитывая наш контроль: ежедневно жесткие проверки и пробы воды, по некоторым показателям у нас пробы делаются раз в три часа, это строжайший контроль. И проблем с водой никаких быть не может», — констатировал Максим Новик.

Тем временем власти Феодосии призвали жителей города экономить воду, так как сейчас у города остается мало запасов. В среднем город потребляет около 40 тыс. кубометров в сутки, в летний период потребление возрастает в три раза. Пока тревогу не бьют, но контролируют ситуацию и уже разрабатывают планы, как бесперебойно питать регион в будущем сезоне.

Ранее крымский ученый Борис Калинин в комментарии ФАН рассказал, стоит ли жителям и гостям полуострова переживать из-за уменьшения запасов воды в водохранилищах. Кроме того, эксперт объяснил, что может помочь республике избавиться от проблем вододефицита.