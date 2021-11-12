Политолог Мезюхо рассказал, как Крым расплачивается за уход от украинского национализма

Глава крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо рассказал, что думает о давлении Запада на жителей полуострова и Россию в целом. Он объяснил, почему считает, что в будущем отношения между Российской Федерацией и Западом изменятся.

Эксперт также отметил, что семь лет назад Крым ушел от украинского национализма и русофобии, то есть выбрал абсолютно другой путь. И сегодня за этот путь крымчане расплачиваются санкциями экономического и политического характера, различного рода гонениями и ограничениями, подвергаются дискриминации, не получают визы Европейского союза, передает ФАН.

«Казалось бы, в 1945 году наши предки победили нацизм, а сегодня Запад группируется вокруг идеологии русофобии. Это ли не фашизм? Что сегодня объединяет руководства нынешней Украины, Польши, ряда западных держав? Обыкновенная русофобия. Несмотря на то, что Россия несколько раз спасала Европу: от Наполеона, от Гитлера... Такая благодарность России. Но Крым, конечно, мы знаем: это и Россия в миниатюре, и история РФ в миниатюре. Здесь были основные войны, кровопролитные события в разные века. Может быть, поэтому мы, крымчане, так бережно относимся к своей истории и задумываемся на мировоззренческие темы. Когда говорят, что кто-то танками организовал референдум в Крыму, тот, наверное, или не мыслит, о чем говорит, или специально врет», — заявил Мезюхо на заседании одной из комиссий ОП Республики Крым.

vk.com / Иван Мезюхо

Кто-то решил, продолжил политолог, что Россия — это не великая держава, а якобы региональный лидер. РФ во времена Бориса Ельцина, конечно, утратила свой великий статус, признал он.

«Но надо жить сегодняшним днем. Российская Федерация вновь сверхдержава. Россия при Владимире Путине — сильное государство, а не пьяная страна Ельцина. Это две большие разницы. С позиции русофобии вести разговор с нашей страной — контрпродуктивно. Я убежден, мы с вами в исторической перспективе станем свидетелями становления совершенно новых отношений России и Запада. Потому что экономика будет содействовать диалогу между нами и Западом, поскольку гуманитарные вызовы побудят их к общению с нашей страной», — добавил Мезюхо.

Политический эксперт напомнил, что несколько лет назад никто и представить не мог, что будет пандемия. Когда это произошло, на Западе утверждали, что якобы Россия слабая и ничего не может. Но РФ доказала обратное, создав четыре вакцины благодаря отечественной науке.

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