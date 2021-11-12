Голодный общепит: как крымские рестораны и кафе пострадали из-за COVID-19

Корреспондент ФАН выяснил у сотрудников крымских ресторанов, как на их работе отразилось введение в регионе обязательных QR-кодов для посещения общественных мест. Также в комментариях местные жители рассказали, что сейчас происходит в ресторанном бизнесе на полуострове.

В Крыму с 25 октября, а в Севастополе с 15 октября действуют жесткие антиковидные меры, направленные на снижение количества заболевших коронавирусом. В связи с этим теперь QR-коды или другие соответствующие документы необходимо предъявлять фактически везде: их проверяют рестораны, кафе, клубы, столовые, парикмахерские, бани и другие места общественного пользования. Также в период с 30 октября по 7 ноября на Крымском полуострове были нерабочие дни, которые сказались на работе общепита.

«После завершения курортного сезона у нас примерно с 15 октября начинается так называемое межсезонье, когда туристов уже не так много, как летом. Сейчас же ситуация такая, что многим кафе и ресторанам приходится просто закрываться, объединять несколько заведений в одно, потому что из-за введения QR-кодов выручка упала до критических отметок. Многим пришлось пойти на сокращение персонала на 20–50%, чтобы было целесообразно работать, но не всем это помогло. И доставка или работа навынос, к сожалению, ситуацию никак не спасают, потому что людей мало из-за сезона», — заявил Андрей Сергиенко, администратор одного из ресторанов Ялты.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Собеседник ФАН добавил, что во время начала действия жестких ограничений в кафе и ресторанах было практически пусто, потому что еще мало кто успел приспособиться к новым условиям работы, а также правилам посещения общественных мест.

По словам Сергиенко, сейчас гостей постепенно становится больше, однако в основном это туристы, а не местные жители. При этом он подчеркнул, что часть заведений решила закрыться до лучших времен, особенно те, что находятся в торговых центрах.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также по этому поводу высказался Евгений Ломакин, который работает главным барменом в одном из популярных баров Севастополя. Он говорит, что за последнюю неделю количество посетителей заведения значительно увеличилось, однако их число все равно не сравнится с тем, что было до ужесточения мер.

«Сейчас работа вроде как пошла, но тоже все не так однозначно. Наши руководители закрыли заведение в Ялте и часть персонала взяли сюда. Заработок и количество смен у всех уменьшилось, но это лучше, чем быть уволенным в такое время. Ресторанный бизнес, я считаю, сейчас переживает один из самых сложных периодов, надеюсь, дальше будет проще. Хотя непонятно, что будет на Новый год, разрешат ли работать, проводить в это время корпоративы, банкеты. В прошлом году запретили, скорее всего, в этом году тоже поблажек не будет, потому что ситуация с коронавирусом у нас, конечно, не самая лучшая. Видно, что ресторанный бизнес постепенно угасает, потому что люди не рискуют особо тратиться и не у всех еще есть QR-коды», — отметил собеседник издания.

Невские Новости / Сергей Борода

Вместе с тем Ломакин заявил, что практически все заведения хорошо успели заработать за летний период, поскольку тогда не действовали никакие ограничения, хотя они были в других регионах РФ. Поэтому сейчас, когда сложилась такая ситуация, нужно пойти навстречу властям и медикам, которые и так перегружены работой из-за коронавируса, и пройти вакцинацию, заключил он.

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