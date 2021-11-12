Очевидица сняла видео свисающих с обрыва человеческих скелетов в Крыму

Очевидица сняла на западном побережье Крыма видео, которое шокировало пользователей соцсетей. На кадрах из села Окуневка Черноморского района видно, как с глиняного обрыва под пляжем свисает несколько человеческих скелетов.

Как удалось выяснить, старое довоенное кладбище начало проседать еще около пяти лет назад. По словам главы администрации Окуневского сельского поселения Александра Шконда, само захоронение находится за границами населенного пункта, поэтому, видимо, никаких мер в этой ситуации не принимается.

В комментарии ФАН член поискового отряда «Азимут» Жанна Щербина рассказала, что довоенные кладбища периодически находят, но не целенаправленно, как например, происходит с военными захоронениями.

«В Крыму военные кладбища находят, но это чаще всего работа с архивами. То есть работают с документами в архивах, видят боевые донесения, видят места погребения во время войны и потом уже на месте по картам вычисляют, где это могло быть. В Керчи, например, была такая история: при строительстве трассы обнаружили большое военное дивизионное кладбище», — говорит Жанна Щербина.

Собеседница ФАН объясняет, что порой на месте боев сходят породы и происходит обвал грунта, из-за чего открываются человеческие останки. Но это чаще даже не кладбища, а незахороненные останки. Тогда на место приезжают поисковики, археологи и изучают находки. Потом уже принимается решение об эксгумации, чаще это захоронения погибших воинов.

«На самом деле в Феодосии был несколько лет назад случай: люди гуляли по старому городу и увидели прямо в дороге много человеческих останков. На место выехали поисковики, археологи. Оказалось, что это старое кладбище, которое, видимо, постепенно вымывается дождями. Кладбищ-то много, датируемых XVII и XVIII веками, на которых уже давно стоит город. С этим ничего нельзя сделать: для археологов это не представляет интереса, потому что останки погребены не так давно, а для поисковиков — так как это не военное место захоронения. Но, конечно, раз в нынешнем случае останки просто свисают с обрыва, то ими должна заняться администрация: убрать их, перезахоронить. Раз они там столько лет находятся, то, видимо, периодически вымывается грунт, происходят обвалы и их видят люди», — констатировала Жанна Щербина.

Ранее ФАН сообщал что древний железный клинок был обнаружен на юге Крыма. Меч нашли в кенотафе — символическом захоронении, в котором отсутствуют останки покойного.