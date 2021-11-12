Виктор Литовкин объяснил, зачем США и НАТО нужны провокации против России в Черном море

Полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин рассказал в комментарии ФАН, почему ни США, ни блок НАТО никогда не рискнут пойти на открытое противостояние России. Также он объяснил, зачем Североатлантический альянс постоянно пытается организовать провокации вблизи границ Российской Федерации, в особенности в Черноморском регионе.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что расценивают военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке. Также указывается, что недавно за одни сутки в районе российских границ было обнаружено четыре разведывательных самолета НАТО.

«Причин достаточно много, чтобы они шли на провокации. Первая заключается в том, что НАТО и США хотят показать, что они — гегемоны, управляют всем миром, поэтому они и судья, и полицейский, и адвокат, и прокурор, и палач, то есть центр силы. Вот сейчас они и демонстрируют свой флаг в Черном море. Вторая причина — Альянс, безусловно, хочет поощрить Украину, чтобы она начала активнее проявлять себя на юго-востоке, потому что им надо втянуть Россию в конфликт, показать, что РФ якобы не гарант мирного процесса, как и Германия с Францией. То есть им надо выставить Россию “агрессором”», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Третья причина, продолжил Литовкин, заключается в том, что после того, как НАТО и американцы позорно бежали из Афганистана, им, безусловно, надо показать, что они теперь опять на коне, во главе всего мира, что Альянс силен и якобы сдерживает Россию, мнимого «агрессора», что НАТО защищает Европу и Украину от РФ.

«На самом деле, это не так. НАТО вообще является инструментом в руках США — они руководят Альянсом, то есть что скажут американцы, то его члены и делают. Им нет никакого дела в данном случае, например, до Польши, если говорить о сегодняшней ситуации с мигрантами. То есть на словах — да, на деле — нет, никто и никому там помогать не будет. Это же касается Украины. На нее свалят какую-нибудь старую военную рухлядь по типу ржавых катеров или оружия, а больше страна никак и ничего не получит. И то за это ржавое железо от страны требуют деньги — ей выделяют какую-то помощь те же США, за счет которой Украине и сваливают эту рухлядь», — отметил военный эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

За эти деньги Украина и закупила американские противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин»), которым почти 40 лет и которые не нужны этой стране, потому что никто танками на нее наступать не собирается, добавил Виктор Литовкин.

«Что касается открытого противостояния с НАТО. Пока в России есть ракетно-ядерное вооружение, никто и ничего делать не будет, поскольку все понимают, что РФ может ударить своим ядерным оружием и от них даже мокрого места не останется. Приведу один наглядный пример. Вы помните, как экс-президент США Дональд Трамп топал ногами и грозил превратить Северную Корею в радиационную пыль? Тогда он подогнал к территориальным водам Северной Кореи три ударные авианосные группировки, а на каждом авианосце было по 90 штурмовиков, истребителей и другое вооружение. Но ни один самолет не взлетел и не атаковал Северную Корею. Почему? Да потому что у нее есть ядерное оружие, хоть и не очень понятно, какое — то ли боеголовки, то ли просто взрывчатая ядерная мина», — заявил военный обозреватель ТАСС.

wikipedia.org / US military /Public Domain

Эксперт отметил, что в 20 км от Северной Кореи находится военная база США. Там живет 40 тысяч американцев, причем не только военнослужащие, но и их жены и дети, и все они пострадали бы от этого взрыва. Поэтому, добавил Литовкин, никому не нужны невосполнимые потери — ни тогда Трампу, ни сейчас президенту США Джо Байдену, и никому в Европе.

«В связи с этим, кроме вот этих провокаций, кроме бряцания оружия вдоль наших границ, причем не пересекая их, они могут продолжать это делать, чтобы показать, кто якобы в доме хозяин. Но мы-то их не боимся, поскольку знаем, чего они на самом деле стоят. Мы их всегда держим на прицеле, и если потребуется, то они всегда отправятся кормить барабулю в Черном море», — подытожил Виктор Литовкин.

Отметим, что с 30 октября в акватории Черного моря проходят внеплановые учения НАТО, участие в которых принимают и корабли ВМС США. В их числе флагман 6-го американского флота Mount Whitney, а также авианосец Porter. За ними следят крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил ФАН, почему Крым важен для России с военной точки зрения. Также военный эксперт рассказал, почему в первую очередь происходит перевооружение Южного военного округа.