Крымчанин нашел бутылку с таинственной запиской на берегу Средиземного моря

Крымчанин Алексей Слободянюк поехал в отпуск в Турцию на Средиземное море и нашел там интересный подарок на побережье — стеклянную бутылку без этикетки и других опознавательных знаков. ФАН узнал подробности о находке.

Сначала письмо пытались достать через горлышко, но вытащить размокшие листы бумаги было не так то и просто. Поэтому было решено разбить бутылку. Как оказалось, внутри находилось рукописное письмо на иностранном языке. Сначала Алексей и его друзья предполагали, что письмо написал испанец, потом благодаря подписчикам, выяснилось, что послание точно на румынском языке.

Крымчанин поделился этой новостью на своей странице в Instagram и вскоре ему вызвались помочь с переводом много людей.

«Я сгорал от любопытства, но особо не верил в теорию рукопожатий, а их получилось даже больше, чем шесть. Это румынское письмо желаний. Писали три разных человека, один из них — ребенок», — рассказал Алексей.

В одном из писем автор благодарит, что он смог побывать на море и рассказывает, что у него есть проблемы с полицией. Говорит, что ему нужно избавиться от проблем и продать дом за 165000 евро, чтобы эти деньги купить новый дом, квартиру и рассчитаться с долгами. Само письмо, по всей видимости, адресовано человеку с именем Батика Махина.

Pr Scr instagram.com / @jptur.ru

Ранее ФАН рассказывал, что туристы нашли в Крыму нетронутую бутылку с «капсулой времени». Письмо написали несколько человек еще в 1969 году.