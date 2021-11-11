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Военный эксперт Литовкин рассказал, почему Украине не стоит рассчитывать на помощь НАТО
Политика
Военный эксперт Литовкин рассказал, почему Украине не стоит рассчитывать на помощь НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал ФАН, могут ли США или блок НАТО решиться на силовую помощь Украине в Донбассе.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в Черноморском регионе фиксируется возрастание военной активности Соединенных Штатов и НАТО. По его словам, только за последние сутки в районе российской границы были обнаружены четыре разведывательных самолета НАТО. Он добавил, что за действиями американских кораблей — флагманом 6-го флота США штабным кораблем Mount Whitney и эсминцем Porter — следят крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота.

«Министерство обороны России расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке. Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ — это абсолютно не спровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — говорится в заявлении Игоря Конашенкова.

Виктор Литовкин объяснил на примере Грузии, почему Украине не стоит рассчитывать на помощь НАТО
youtube.com / Минобороны России

По словам Виктора Литовкина, никогда и никто воевать за Украину не будет: на словах можно говорить что угодно, объявлять санкции, шуметь, используя СМИ и многое другое. Но ни американский, ни английский, ни французский, ни немецкий солдат умирать за Украину не будет — это исключено, подчеркнул эксперт.

«Приведу один очень простой аргумент. Август 2008 года и нападение Грузии на Южную Осетию и наших российских миротворцев. Когда мы дали отпор и разгромили ее армию, грузинские войска позорно бежали в сторону Тбилиси, хотя тогда на территории Грузии находились американские офицеры, советники, специалисты, которые вели разведку и многое другое.

Также в порт Батуми пришли американские корабли, но никто из них не вступился за Грузию, никто не стал воевать. Более того, в порту Поти наши десантники обнаружили два американских джипа с совершенно секретной аппаратурой, после чего автомобили были ликвидированы. Американцы потом много претензий нам предъявляли, мол, верните нам нашу собственность. Мы же ответили, что их собственность находится на земле государства-агрессора, и она им не может принадлежать, поскольку теперь этой наш трофей», — напомнил Литовкин.

Виктор Литовкин объяснил на примере Грузии, почему Украине не стоит рассчитывать на помощь НАТО
ФБА «Экономика сегодня» /

Но, тем не менее, продолжил военный обозреватель ТАСС, вся западная пресса тогда кричала, что Россия якобы агрессор, что она напала на Грузию и другое — это простой пример, который показывает, что Украине лучше не стоит проявлять агрессию в адрес Донбасса. Виктор Литовкин отметил, что там уже 50% людей имеют российские паспорта, поэтому РФ, безусловно, выступит на защиту своих граждан. При этом он добавил, что из-за этого тоже будут «вопить», однако зато не будут стрелять, как и воевать за Украину.

Напомним, ранее Алексей Леонков объяснил, почему Крым важен для России с военной точки зрения. Эксперт обратил внимание, что после того, как РФ вернула свою территорию, она сразу же укрепила полуостров всеми средствами вооружения и военной техникой.

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Все новости / Политика / Военный эксперт Литовкин рассказал, почему Украине не стоит рассчитывать на помощь НАТО
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