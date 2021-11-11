Отельер Стамбульникова рассказала о спаде бронирований на Новый год в Крыму

Председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей», официальный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму Наталия Стамбульникова в комментарии ФАН рассказала, как сегодня идет бронирование номеров на новогодние праздники в Крыму в малых объектах размещения.

По ее словам, к сожалению, пока спрос практически нулевой. Например, стоит обратить внимание на сайты объектов размещения, чтобы понять, что большая часть из них до сих пор даже не разместила понятную и четко расписанную информацию о программе новогодних мероприятий и условиях бронирования на праздничные выходные.

«Наблюдается некое полузамороженное состояние, и могу сказать, что бронирования на Новый год пока очень минимальные. Я не помню такого. Обычно, в «допандемийное» время, к этому моменту, уже 50% объектов было забронировано. Я не говорю про санатории или крупные объекты, где есть своя инфраструктура, где есть мероприятия с крутыми диджеями. У нас не так много их», — рассказывает эксперт.

Наталия Стамбульникова обратила внимание, что на данный момент «спрос практически минусовой», то есть пока имеются те брони, которые были сделаны еще в августе, сентябре, а новых почти нет.

«Ситуацию не понимают ни гости, ни отельеры, ни рестораторы. На этой неделе, которую сделали нерабочей, было много запланировано свадеб, праздничных мероприятий, и общепит очень пострадал от этого, так как было много возвратов. Надо понимать, что в межсезонье мы выживаем на том, что есть. Зарабатываем мы только летом. Могу сказать, что некоторые предприниматели в сфере общепита до сих пор стоят закрытыми, потому что не понимают, есть ли смысл открываться», — с сожалением говорит специалист.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Стамбульникова привела пример: если взять бывшие гостевые дома, то из 100% в межсезонье работают только 30% ― это обусловлено содержанием всего штата, какими-то программами, внутренней инфраструктурой. И в этом году от тех 30% где-то 5% уже решили не выходить работать в межсезонье и сделали упор только на лето.

«В ноябре коронавирусные выходные не коснулись санаториев. Мы прекрасно понимаем, что должно проходить лечение, оздоровление людей, нужна реабилитация. И вот в межсезонье, там, где есть лечебная база, там спада нет. Но эти выходные дали некий вакуум — не было телефонных звонков, 1-2 номера загрузка из 100% фонда, это касается малого бизнеса. Крупные бизнес, там, где есть инфраструктура, где есть лечебные базы, где-то на 50% были загружены, но все равно это носило локальный характер», — подчеркнула Наталия Стамбульникова.

Власти и представители бизнеса (не только туристического) вынуждены признать, что все ограничения сильно бьют по многим отраслям, однако принимаемые меры необходимы для предупреждения и недопущения распространения коронавируса.

ИА «Политика Сегодня». / Алиса Денисова

Как говорит член ОСИГ, генеральный директор крымской турфирмы Анатолий Тарасенко, сегодня бизнес ищет новые направления развития, пытаясь приспособиться к новой реальности. Ранее его компания занималась автобусными турами для школьников, сейчас эта деятельность невозможна по понятным причинам. По его словам, ранее они возили учеников из 200 школ Крыма и Севастополя на экскурсии. На прошедших школьных каникулах у них не было ни одной группы.

«У нас ситуация разделилась на до и после. До пандемии у нас было 26 представительств в России под брендом, а на сегодняшний день у нас остался один офис, который «держит оборону». Приходится немного менять структуру своей работы, адаптироваться. Но я к этому отношусь довольно спокойно. Ждем лучших времен, потому что это бизнес. Каждый, кто работает в бизнесе, должен понимать риски, и у нас было время, чтобы немного переориентироваться. Тем более нам очень помогли в плане выплат МРОТ, нам помогли в вопросе льготного кредитования. Нас не бросают. Надеюсь, что бизнес восстановится. У некоторых, я знаю, наоборот, рекордные приросты начались, у некоторых отельеров, которые настроили работу», — сказал Тарасенко.

Ранее глава министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что именно является драйвером развития региона, и объяснил, почему на полуострове многое зависит от туризма.