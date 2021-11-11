Глава Минкурортов Волченко объяснил, чего не хватает в Крыму для развития турсферы

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко рассказал, что является драйвером развития региона и объяснил, почему на полуострове многое зависит от туризма. Кроме того, он сообщил о нехватке некоторого номерного фонда на полуострове, особенно в пик сезона.

Глава ведомства отметил, что Крым конкурирует за пляжный отдых со всем миром, но сейчас с более ограниченным количеством стран из-за пандемии. При этом министр признался, что знает множество отельеров, которые замечательно отработали этот курортный сезон.

«И это дает нам посыл, что Крыму не хватает качественного номерного фонда, особенно на пике сезона. Под качественным номерным фондом мы понимаем наличие инфраструктуры, которая может работать не только на пике сезона, но и в осенне-весенний период, потому что у нас прекрасная мягкая погода по сравнению практически со всей территорией России. Поэтому это та перспектива, которую мы должны расширять. У нас есть оздоровление, санатории, прекрасная природа. Нам нужно создать именно межсезонную инфраструктуру. Есть целый ряд инструментов, которые уже сейчас государство дает, в том числе отельерам, чтобы эту инфраструктуру создать, один из них — льготное кредитование», — сказал Волченко.

ФБА «Экономика сегодня» /

Также глава Минкурортов РК добавил, что недостаток качественного номерного фонда повлиял на рост цен в имеющемся фонде, особенно это касается премиального сегмента. Он отметил, что этому есть как объективная причина в виде повышения стоимости цен на продукты питания, топливо и другое, так и субъективная причина — рыночная.

«При этом у нас было большое количество предложений, причем абсолютно конкурентоспособных по всем меркам. То есть это предложения с достаточно большим перелетом, проживанием на двоих и с завтраком в отеле уровне трех звезд, стоимостью в пределах 30-35 тыс. рублей — это классное предложение и они были от туроператоров. Нам нужны качественные и большие объекты, нам нужна реновация существующего номерного фонда, прежде всего это, наверное, Южный берег Крыма, потому что там есть много санаториев, которые могут улучшить качество пребывания, и это серьезнейший экономический драйвер для всего региона», — подчеркнул Вадим Волченко в эфире местного телеканала «Миллет».

Пресс-служба Минкурортов Крыма /

По его словам, минимум 25-30% ВВП от дохода региона — это туризм, потому что от него зависит много смежных сфер в курортном бизнесе: транспорт, общепит, экскурсионное обслуживание, сувенирная продукция, все подакцизные товары и многое другое. То есть это действительно драйвер развития региона и у Крыма он серьезный, заключил министр курортов и туризма РК.

Напомним, ранее эксперт по туризму Екатерина Лукьяненко оценила возможное введение курортного сбора в Крыму и Севастополе. Специалист отметила, что это мировой опыт, который хорошо успел себя зарекомендовать, поэтому на полуострове тоже необходимо провести некий эксперимент с этим.