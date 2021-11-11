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Более 100 тысяч разнообразных цветов украсят Ялту в холодное время года
Общество
Более 100 тысяч разнообразных цветов украсят Ялту в холодное время года
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Ялте и близлежащих поселках началась осенняя высадка цветов. Как сообщила глава города Янина Павленко, всего подготовлено более 100 тыс. единиц рассады, которая хорошо перенесет холода, тем более в условиях климата Южного берега Крыма. Она подчеркнула, что будет очень красиво.

По ее словам, впервые в Ялте и поселках высаживается гиацинт. Глава города поблагодарила сотрудников «Зеленстроя» за их труд, попросив жителей и гостей курорта бережно относиться к растениям — живой красоте. Туристы рассказали корреспонденту ФАН, как они оценивают убранство набережной и парков Ялты.

«Осень в Крыму — это отдельный вид искусства, а Ялта является главной картиной. А такую красивую набережную как здесь я больше нигде не видела. Всегда очень чисто, ухожено и много цветов, которые всегда нас радуют», — заявила Надежда Игнатьева из Самары.

Ялту решили украсить перед зимой с помощью более 100 тысяч различных цветов
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Ялта очень красивый город, но он бы таким не был, если его не украшали. Во время прогулок по набережной мы всегда наслаждаемся цветами, которые здесь высажены буквально везде. Спасибо всем, кто к этому причастен, потому что они дарят людям радость», — добавила ее подруга Антонина Чулкова.

Отметим, что сегодня на крымских курортах резко похолодало. Так, например, в Ялте температура воздуха ночью опускается до трех градусов тепла, а днем в среднем прогревается до 10-12 градусов. Обычно такая погода, говорят как синоптики, так и местные жители, в Крыму устанавливается зимой, поэтому нынешнюю некоторые даже называют «аномальной».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что известно о задержанном ФСБ депутате из Ялты, подозреваемом в шпионаже для Украины. Оказалось, что ранее он был мэром одного из курортных поселков Крыма после необычного стечения обстоятельств.

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