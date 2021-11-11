Крым получит более 9 миллиардов рублей на ремонт дорог в ближайшие три года

Республика Крым получит более девяти миллиардов рублей на ремонт дорог в течение трех лет. Из всех регионов России у полуострова самое большое финансирование на эти цели.

Так, в 2022 году будет 1,5 миллиарда, в 2023 году ― три миллиарда, в 2024 году ― 4,5 миллиарда рублей. Данную поправку сегодня рассмотрели и поддержали на заседании Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы РФ. Об этом ФАН сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.

«Я всецело поддерживают данную инициативу, поскольку крымчане и гости полуострова нуждаются в качественных, современных и безопасных дорогах. Высокий уровень транспортной инфраструктуры позволит Республике ускорить процесс экономического развития, подстегнет рост доходов избирателей. Я объехал весь 21-й Евпаторийский округ. В него входит часть Симферополя и района, Саки и район, Евпатория, Черноморский, Раздольненский, Первомайский районы, Джанкой и район, Красноперекопск и район, Армянск. По моему мнению, в вопросе ремонта дорог, необходимо сделать акцент именно на сельские территории», ― подчеркнул депутат.

Пресс-служба Министерства транспорта Крыма /

Стоит отметить, что только в 2021 году на ремонт дорог в Крыму потратили более 16 миллиардов рублей. Из них 3,1 млрд рублей ушло на ремонт дорожного покрытия республиканской столицы. В работе находятся 75 улиц, из них на 80% работы уже завершены. Также сегодня масштабные дорожные работы идут в Ялте (ремонтируются более 10 улиц) и Алупке.

Добавим, что программа финансирования ремонтов на будущие годы формировалась на основе заявок Министерства транспорта, которое в свою очередь ориентировалось на заявки муниципалитетов Крыма.

Ранее ФАН сообщал, что бюджет Крыма на 2022 год оказался максимально социально ориентированным. Основными и наиболее затратными статями расходов оказались дорожное хозяйство, образование, ЖКХ, здравоохранение и социальная поддержка граждан.