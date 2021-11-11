Ученый Кубышкин сообщил, на каком этапе находится разработка крымской вакцины от COVID

Проректор по научной деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Анатолий Кубышкин рассказал ФАН, на каком этапе сейчас находится процесс создания собственной вакцины от коронавируса, а также о технологии по интраназальному применению вакцин, когда препарат можно вдыхать через нос.

Отметим, что проведение экспериментальной части исследований началось еще в ноябре прошлого года, после чего некоторые образцы были отправлены в лабораторию Московского госуниверситета и новосибирский центр «Вектор» — в них проходили тестирования при разработке «ЭпиВакКороны» и «Спутника V».

sputnikvaccine.com / Sputnik V

Как удалось выяснить, они подтвердили наличие антител у разрабатываемой вакцины, однако их количество было не таким большим, как, например, у «Спутника V». То есть необходимо было подобрать правильную дозировку, кратность введения вакцины и ее конструкцию.

«Честно говоря, мы пока застряли на этапе оценки эффективности и в частности выработки нейтрализующих антител в связи с тем, что у нас не хватает инфраструктуры, которая соответствует второй группе патогенности. То есть если работать с чистой культурой, то нужно, чтобы была вторя группа патогенности. Куда мы ни стучались, обращались с этим вопросом, мы нигде не нашли поддержки, а других возможностей у нас не хватает. То есть должны быть специальные помещения, которые приспособлены к работе первой и второй группы патогенности с микроорганизмами. У нас такой инфраструктуры нет. Все вакцины разрабатываются в специализированных организациях по типу Института Гамалеи или ГНЦ «Вектор», которые профессионально занимаются разработкой биотехнологических препаратов. То есть они заточены под это и у них есть вся необходимая инфраструктура, которой, к сожалению, у нас нет», — сообщил собеседник ФАН.

cfuv.ru / Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

Анатолий Кубышкин добавил, что они могут работать с кем-то лишь в партнерстве, но пока все заняты своими проблемами и, к сожалению, крымские ученые не нашли варианты взаимодействия, чтобы довести дело до какого-то логического завершения.

«Эксперименты на мышах прошли успешно. Сейчас анализируем материал — его достаточно много, надеюсь, что в ближайшем мы будущем подготовим статью для публикации и расскажем об этом более подробно. Отказываться от разработки вакцины не собираемся, нет, поскольку она интересна и подвержена возможность такой разработки. К ней есть близкие вакцины, которые были разработаны — это Pfizer и Moderna. Они фактически такие же, только у них это РНК-вакцины, а мы пытаемся сделать ДНК-вакцину», — отметил проректор по научной деятельности КФУ им. В. И. Вернадского.

Что касается разработки технологии по интраназальному применению вакцин Кубышкин заявил, что им нужно доказать эффективность этой технологии, а для этого необходимы клинические испытания. Однако у крымских ученых пока не хватает инфраструктурных объектов, чтобы завершить исследования.

Напомним, ранее ученый Анатолий Кубышкин оценил опасность от прививки компонентами разных вакцин от COVID. Он отметил, что здоровью пациента ничего не угрожает, однако определенные последствия от этого могут быть.