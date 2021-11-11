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Ялтинка рассказала о казусе из-за ошибки пациента в ковид-госпитале
Общество
Ялтинка рассказала о казусе из-за ошибки пациента в ковид-госпитале
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко


Жительница Ялты Дарья рассказала ФАН о казусе, который произошел с ней на днях. По словам девушки, на ее личный номер поступил звонок из местного госпиталя, где проходят лечение пациенты, заболевшие коронавирусом. Робот-автоответчик сообщил, что ранее девушка обращалась за помощью в ковид-госпиталь и была направлена на амбулаторное лечение. Однако ялтинка не болела.

Робот-автоответчик напомнил ей, что Дарья должна соблюдать ряд профилактических мер, а также сообщить о своем самочувствии в госпиталь, нажав соответствующую цифру на телефоне. Только вот девушка в госпиталь не обращалась и лечение от коронавируса не проходит. Да и в целом в этом медучреждении она еще ни разу не была. А звонки продолжались уже несколько дней.

В пресс-службе Многопрофильного республиканского медицинского центра при ФНКЦ ФМБА России ФАН сообщили, что, скорее всего, это была обычная ошибка пациента, который случайно указал другую цифру в номере телефона во время заполнения своих данных.

«Вероятно, одним из пациентов при обращении в ковидный госпиталь была допущена ошибка при указании личных контактных данных. Эти данные используются для осуществления обратной связи с пациентами. На данный момент это единственный известный филиалу ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму случай, когда гражданину, который не обращался за помощью, поступил звонок с рекомендательной информацией о порядке действий при заболевании COVID-19», ― ответили нам в пресс-службе.

Корреспондент ФАН выяснил, что с подобными случаями сталкивались и другие россияне, но это тоже были частные случаи. Об этих казусах они сообщали в соцсетях.

Ранее ковид-госпиталь в крымском поселке Черноморское получит десять новых портативных аппаратов ИВЛ, которые закупили на собранные депутатами и общественниками средства.

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ялта коронавирус
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