Крымские татары рассказали, как при России решается их жилищный вопрос



Почти 3500 ранее депортированных граждан в Крыму смогут уже в 2024 году получить свое жилье. В рамках ФЦП «Обеспечение межнационального единства» построят 17 многоквартирных домов. Строительство идет почти во всех районах полуострова.

В комментарии ФАН врач Али Бекаев рассказал, что к проводимой сегодня властями программе помощи крымские татары относятся очень положительно.

«Нам очень приятно. Во времена Украины люди не могли получить жилье, умирали в ожидании, но не получали ни квартиры, ни дома. То, что сейчас делает наше государство, это очень положительно. Нам помогают, поддерживают. У меня у друга родители получили участок под строительство. В целом жилищные вопросы решаются, обеспечивается помощь многодетным, выделяется материальная поддержка малообеспеченным, нуждающимся участки дают», ― подчеркивает врач.

К счастью, говорит он, острых проблем, с которыми бы сталкивались крымские татары, нет, все вопросы решаются по мере возможностей. Хотелось бы, говорит мужчина, чтобы в высшем руководстве республики, например, заместителем главы Крыма, одним из вице-премьеров, стал коренной крымский татарин, который бы максимально был погружен в вопросы народы и мог заниматься этим направлением. Но, подчеркивает врач, это больше пожелание, так как народ слышат и вопросы решаются.

Невские Новости / Сергей Борода

«Проблем с крымско-татарским языком нет, он государственный в Крыму. Национальные праздники отмечают, а некоторые из них объявлены в республике выходными днями. День единства мы дружно отметили. Нет негатива и проблем, люди настроены положительно к тому, что происходит. Крым наш общий дом», — сказал Али Бекаев.

По его словам, в курортный сезон крымские татары смогли заработать: столько туристов было, без работы люди не оставались. Многие были задействованы в общепите и секторе аренды жилья. Когда Крым стал частью России, люди смогли взять участок, построить дом, начать сдавать.

Ялтинец Ахтем М. в комментарии ФАН рассказал, что этим летом благодаря насыщенному туристическому сезону смог подработками параллельно с основной работой накопить деньги на покупку машины, хоть и б/у.

«Работал летом по выходным и по вечерам на пляже – иногда на зонтиках и лежаках, по вечерам помогал знакомым грузить овощи и фрукты в магазинчики. За три с половиной месяца скопил достаточно денег, чтобы купить подержанную машину. Теперь хочу пойти работать в такси», — добавил Ахтем.

Отметим, что кроме строительства новых домов для депортированных граждан, в рамках программы выкупа жилья для них планируют приобрести 117 жилых помещений. К концу 2024 года количество квартир для семей реабилитированных в республике должно достигнуть 1675.

Ранее заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Татьяна Бобра рассказала в комментарии ФАН, как на экологию Крымского полуострова повлияло перекрытие Северо-Крымского канала (СКК) и о каких процессах можно говорить спустя почти восемь лет после этого шага Киева.