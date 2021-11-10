Крымчанин выставил на продажу «череп инопланетянина» за символическую сумму

Житель Крыма Василий Радаев выставил на продажу на одной из интернет-площадок необычный лот — «череп инопланетянина». Его стоимость составляет десять тысяч рублей. В описании к объявлению указывается, что трофей якобы был заполучен в 1964 году, «когда военные сбили НЛО возле Керчи», передает ФАН.

«Череп чистый, немного порос земным мхом и лишайником. Клыков уже нет, выпали от удара об штурвал при крушении НЛО, их военные на сувениры растащили. Сам инопланетянин смог отползти от места крушения и спрятаться, где позже и умер. Тело не сохранилось», — сказано в тексте.

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Автор объявления также попросил людей, которые «не разбираются в инопланетянах, не писать ерунду и не портить бизнес», подчеркнув, что это не череп барана. При этом он отказался предоставлять доказательства, что череп подлинный и принадлежит представителю внеземной формы жизни.

«Пока не доказано обратное — это череп инопланетянина. Если найдете аналог в каталоге черепов земных форм жизни, значит — это не инопланетянин. Забирать в Керчи, могу отправить доставкой. Цена указана в объявлении, торг есть», — ответил Радаев на уточняющие вопросы покупателя, с которым пообщался ФАН.

В свою очередь пользователи Сети высоко оценили юмор жителя Керчи. В публикациях в местных пабликах они предлагали автору «вместе собрать целого инопланетянина», «продать находку безумным американским ученым» или «отправиться к действующему вулкану, чтобы уничтожить доказательства внеземной жизни». Также отметим, что всего объявление на момент публикации просмотрело почти четыре тысячи человек, треть из которых только за сегодняшний день.

Напомним, ранее уфолог Валерий Уваров объяснил, как путешествуют НЛО на самом деле. Также он рассказал версию того, из-за чего некоторые цивилизации не могут попасть в нашу Солнечную систему.