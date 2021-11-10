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Ковид-госпиталь в Крыму получит десять новых портативных аппаратов ИВЛ
Общество
Ковид-госпиталь в Крыму получит десять новых портативных аппаратов ИВЛ
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская


Депутаты и общественность собрали 500 тысяч рублей на покупку портативных аппаратов ИВЛ для пациентов ковид-госпиталя в поселке Черноморское на западе Крыма. Как стало известно ФАН, во время заседания фракции «Единой России» в Госдуме обсуждался вопрос разносторонней помощи пациентам, заболевшим коронавирусом. Депутат от Крыма Леонид Бабашов выступил с инициативой собрать средства для помощи больницам в своем округе.

Выяснилось, что Черноморской ЦРБ нужны портативные аппараты ИВЛ. Сам инициатор выделил 250 тысяч рублей на покупку ИВЛ, еще 50 тысяч добавил депутат и председатель комитета Госсовета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрий Мигаль. Кроме того, 200 тысяч рублей собрала общественность ― как жители Раздольненского и Черноморского районов Крыма, так и москвичи.

Ковид-госпиталь в Крыму получит 10 новых портативных аппаратов ИВЛ
TACC / Сорокин Донат
В итоге на собранные 500 тысяч заказали десять аппаратов ИВЛ для неинвазивной искусственной вентиляции легких. Данные портативные ИВЛ отличаются тем, что они меньше по размеру, чем стационарные аппараты, плюс пациентам не всегда требуется принудительная подача кислорода через интубационную трубку, введенную в дыхательные пути пациента или через трахеостому. Такие аппараты ИВЛ идут со специальной маской.

«Таким образом, на ранних стадиях заболевания получится оказывать пациентам более эффективное лечение. Врачи рассчитывают с помощью этих аппаратов существенно увеличить количество выздоравливающих людей и уменьшить срок их нахождения на больничной койке. Мобильные неинвазивные ИВЛ также помогут разгрузить работу стационарных ИВЛ в больнице», — пояснил ФАН депутат ГД Леонид Бабашов.

Примерно 26 ноября аппараты поступят в Москву и затем будут доставлены в Крым.

Ранее ФАН сообщал, что в Севастополе женщина получила две прививки от коронавируса компонентами разных вакцин. Проректор по научной деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Анатолий Кубышкин рассказал, опасно ли для здоровья человека введение такого «коктейля».

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