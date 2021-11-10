Ковид-госпиталь в Крыму получит десять новых портативных аппаратов ИВЛ

Депутаты и общественность собрали 500 тысяч рублей на покупку портативных аппаратов ИВЛ для пациентов ковид-госпиталя в поселке Черноморское на западе Крыма. Как стало известно ФАН, во время заседания фракции «Единой России» в Госдуме обсуждался вопрос разносторонней помощи пациентам, заболевшим коронавирусом. Депутат от Крыма Леонид Бабашов выступил с инициативой собрать средства для помощи больницам в своем округе.
Выяснилось, что Черноморской ЦРБ нужны портативные аппараты ИВЛ. Сам инициатор выделил 250 тысяч рублей на покупку ИВЛ, еще 50 тысяч добавил депутат и председатель комитета Госсовета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрий Мигаль. Кроме того, 200 тысяч рублей собрала общественность ― как жители Раздольненского и Черноморского районов Крыма, так и москвичи.
«Таким образом, на ранних стадиях заболевания получится оказывать пациентам более эффективное лечение. Врачи рассчитывают с помощью этих аппаратов существенно увеличить количество выздоравливающих людей и уменьшить срок их нахождения на больничной койке. Мобильные неинвазивные ИВЛ также помогут разгрузить работу стационарных ИВЛ в больнице», — пояснил ФАН депутат ГД Леонид Бабашов.
Примерно 26 ноября аппараты поступят в Москву и затем будут доставлены в Крым.
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