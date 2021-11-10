Ученый Кубышкин оценил опасность от прививки компонентами разных вакцин от COVID

Проректор по научной деятельности КФУ имени Вернадского Анатолий Кубышкин рассказал в комментарии ФАН, опасно ли для здоровья введение компонентов двух разных вакцин. Эксперт рассказал, почему вакцинация является эффективным методом в борьбе с коронавирусом и останется ли он навсегда с человечеством.

Жительнице Севастополя во время проведения второй процедуры вакцинации сделали случайно укол от коронавируса другим препаратом. Первый компонент был «КовиВак», а вторым вкололи «Спутник V». Эту информацию подтвердили в местном департаменте здравоохранения, отметив, что пациентка отнеслась к ситуации с понимаем, ведь человеческий фактор всегда имеет место.

«Не думаю, что будут какие-то последствия, разве что сама вакцинация окажется в результате не так эффективна. То есть ни здоровью, ни иммунитету человека ничего не угрожает. Абсолютно. Ревакцинация делается для того, чтобы подстегнуть иммунитет на выработку антител. Здесь, получается, что вторая доза вакцины была с другими антигенами, из-за чего как бы нет нужной платформы для подталкивания выработки антител. Это максимум что могло произойти при взаимодействии двух разных вакцин. То есть просто иммунитет не будет достаточно эффективен против коронавируса, как при двух компонентах одной вакцины», — заявил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей /

Кубышкин считает, что женщине можно проверить через месяц наличие антител, после чего пройти ревакцинацию тем препаратом, от которого есть первый компонент, в данном случае — «КовиВаком».

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«Насколько мне известно, снижение заболеваемости пошло, то есть нагрузка на врачей все же упала. Но, наверное, в большей степени сыграли роль не сами выходные, а количество вакцинированных за этот период — это еще один важный эффект. Что касается пандемии. Мы писали еще в первой нашей научной публикации, что коронавирус с нами навсегда, и это однозначно. Единственное, когда количество переболевших станет 90-95%, то уменьшится количество тяжелых случаев и перейдет в разряд банальной инфекции — как грипп. От гриппа ведь тоже в год умирает несколько миллионов человек», — отметил проректор по научной деятельности КФУ имени Вернадского.

Кубышкин добавил, что если в течение следующего года все привьются, то таких пиков заболеваемости уже больше не будет и здравоохранение войдет в более-менее нормальный режим работы. При этом он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса доказала свою эффективность, поскольку тяжелых случаев заболевания фактически нет.

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