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Вершину горы Ай-Петри в Крыму засыпало снегом
Общество
Вершину горы Ай-Петри в Крыму засыпало снегом
wikimedia.org  /  Dmitry A. Mottl / CC BY-SA 3.0

Ялта, 10 ноября. Снег выпал на вершине горы Ай-Петри на крымском полуострове. Отмечается, что пока покров небольшой — всего несколько сантиметров.

Об осадках рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая. По словам метеоролога, высота снежного покрова на вершине составила три сантиметра. Фотографии заснеженной Ай-Петри были опубликованы пользователями социальной сети «ВКонтакте».

Вершину горы Ай-Петри в Крыму засыпало снегом
Prt Scr vk.com / Страница новостей

«На остальной территории Крыма осадки прошли дождем. И они прекратились, в ближайшее время их ждать не стоит», — отметила специалист.

Также, по словам начальника гидрометцентра, в среду на полуострове сохранится холодная погода, а уже с четверга в регионе начнет постепенно теплеть.

Ранее сообщалось, что петербуржцы на этот Новый год могут остаться без снега. Об этом заявил профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

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