На фестивале борща в Крыму ответили на извечный вопрос о принадлежности блюда



10 ноября в ряде стран отмечают День борща. В Крыму в этот день провели первый фестиваль борща, назвав его «Борщ об’єднує» («Борщ объединяет»), чем сразу ответили на постоянные споры о том, чей же он. Здесь для гостей наварили 60 литров ароматного борща.

В комментарии ФАН председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина рассказала об идее провести фестиваль. По ее словам, все годы, пока в Крыму существует организация, обсуждалась идея устроить фестиваль национальной украинской кухни.

«Сначала думали о варениках, потом пришла идея фестиваля борща. Так совпало, что в Алуште открылся ресторан украинской и белорусской кухни. Коллеги предложили нам свою площадку для приготовления всеми любимого блюда и демонстрации мастер-класса от повара по приготовлению борща. Плюс, конечно, это атмосферное место ― берег моря, прохлада, можно погреться борщом в такой осенний денек», ― поделилась Гридчина.

По ее словам, уже давно в Сети наблюдается множество заявлений со стороны Украины о том, что борщ нужно признать достоянием именно украинской кухни.

«Но это неправильно. Украине надо гордиться тем, что борщ такое блюдо, которое готовят все — все восточные славяне, каждая семья. Даже в Европе. Это такое блюдо, которое должно не разъединять. Борщ — блюдо, которое объединяет нас. Я за то, чтобы не делить что-то. Чьи вареники, чьи пельмени? Они все общие. Чьи чебуреки? Да они уже давно тоже наши! Это настолько уже родные блюда, которые укоренились в нашей повседневной кухне. Поэтому борщ объединяет все национальности, проживающие в Крыму. Всех людей в мире, которые любят это блюдо. Поэтому и название выбрано не просто так. Не «борщ наш», не «борщ ваш», а «Борщ об’єднує». Он нас объединяет», ― объяснила Анастасия Гридчина.

На празднике были и белорусы, и русские, и украинцы, а также друзья из немецкой диаспоры. Они смогли попробовать самые разные варианты всеми любимого блюда, порции ароматного и наваристого борща разливали не по тарелкам ― его подавали прямо в хлебе. Гридчина выразила надежду, что в будущем фестиваль станет традиционным в Украинской общине Крыма и будет собирать все больше людей.

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