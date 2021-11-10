Политолог Джаралла объяснил мотивы украинских шпионов, работающих в Крыму

Политолог Владимир Джаралла в комментарии ФАН рассказал, откажется ли Украина от попыток как-то навредить Крыму с помощью шпионов или диверсантов. Он пояснил, каким образом вербуют людей, которые могут выполнять роль шпионов.

10 ноября Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Крыму арестовали ялтинца, шпионившего для СБУ. По данным источников ФАН, им оказался депутат горсовета Ялты Юрий Ломенко, который на днях был лишен депутатских полномочий. Мужчина подозревается в шпионаже и сборе информации в пользу Украины, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Эксперт отметил, что если ФСБ осуществляет такие действия, то, как правило, для них есть более чем серьезные основания. По его словам, в условиях реального противостояния в регионе ФСБ работает как классическая спецслужба, выявляя и пресекая враждебную деятельность другой страны.

«О том, насколько велика украинская агентура, находящаяся в Крыму, вопрос, скажем так, по понятным причинам достаточно сложен. С одной стороны — мы знаем, что профессиональные сети были ликвидированы в 2016 году. Речь идет о ликвидации целых групп после весьма серьезных инцидентов. После этого приходили сообщения об отдельных случаях, когда шпионы или диверсанты были задержаны в Крыму. Нужно понимать, что мир шпионажа на самом деле не настолько стабильный или однозначный, как может показаться. Чаще всего речь идет о людях, которые идеологически настроены. Их ловят на простых и достаточно примитивных вещах — это деньги или личный интерес», — объяснил собеседник ФАН.

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Например, человек может иметь определенный бизнес, родственников на другой стороне или другие интересы, в результате чего он и становится удачным объектом для вербовки. При этом тут важно понимать, какой информацией и в каком объеме он обладал или обладает.

«Тем самым становится понятно, насколько может быть ценным тот или иной объект. Поэтому здесь, скорее, надо говорить не о том, что есть какое-то подполье. Разумеется, недовольные существуют. Можно заметить, что некоторые люди смешивают недовольство общей ситуацией или какие-то ностальгические настроения. А вот по поводу тех или иных шпионов — чаще всего, как я уже говорил, это люди, которые действуют по гораздо более низменным и простым интересам», — отметил политолог.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Отвечая на вопрос, оставит ли Киев когда-то попытки как-то навредить Крыму с помощью шпионов или диверсантов, Джаралла заявил — до тех пор, пока будет существовать нынешний режим на Украине, угроза национальной безопасности России будет постоянно. То есть не только полуострову, а в целом — России.

«Напомню, что с территории Украины ведется враждебная разведывательная деятельность не только в Крыму, но и на всей территории страны. Более того, иногда мы имеем дело с террористическими актами. Например, была волна телефонного терроризма, которая исходила с территории Украины. Из-за этого закрывались различные центры и здания от Дальнего Востока до Москвы», — констатировал Владимир Джаралла.

Ранее ФАН рассказывал, что известно о задержанном ФСБ депутате из Ялты, подозреваемом в шпионаже в интересах Украины. Оказывается, он ранее занял пост мэра одного из поселков, когда прошлого главу застрелили.