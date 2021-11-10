Что известно о задержанном ФСБ депутате из Ялты, подозреваемом в шпионаже для Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Ялте местного жителя, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. По данным Федеральной службы безопасности, с 2017 по 2018 год мужчина собирал секретные сведения для СБУ. Ялтинский городской суд отправил его под арест на два месяца.

Как сообщают источники ФАН, речь идет о бывшем депутате горсовета Ялты Юрии Ломенко. Мужчина решением Ялтинского горсовета два дня назад был лишен депутатских полномочий.

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Источник ФАН в администрации сообщил, что само заявление об отставке по собственному желанию Ломенко подал еще в конце октября. Причина отставки не озвучивается.

Известно, что в 2013 году мужчина, будучи секретарем поселкового совета, стал главой Симеиза. На эту должность его назначили после того, как киллер весной 2013-го застрелил действующего мэра Кирилла Костенко.

В последние годы Ломенко занимался вопросами Алупки, Симеиза, Фороса и еще нескольких прибрежных курортных населенных пунктов. Он возглавлял самый большой из всех 14-ти округов Ялтинского региона.

При этом, как удалось выяснить, в 2017 году Юрий Ломенко учредил и стал руководителем крымской региональной общественной организации национально-культурная автономия «Украинцы Крыма». Эти данные содержатся в ЕГРЮЛ. За год до этого создавалась подобная организация, только называлась НКА «Украинцы Ялты». Обе организации были зарегистрированы в Симеизе по одному и тому же адресу, но ликвидированы два месяца назад.

Отметим, что в 2020 году Ломенко был награжден серебряной медалью за активное участие в парламентской деятельности, проявленный высокий гражданский долг в поддержке политического курса президента РФ на возрождение русской нации, за благородное дело и помыслы на благо Отечества.

С председателем Ялтинского городского совета Константином Шимановским пока связаться не удалось, так как сейчас он находится на совещании.

Ранее ФАН сообщал, что появилось видео задержания ялтинца сотрудниками Федеральной службы безопасности. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена в форме шпионажа».