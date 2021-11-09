Уролог Симанович указал на опасность нежелания мужчин идти к врачу



Врач-уролог Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского Артем Симанович рассказал, почему мужчины редко обращаются к врачам на ранних стадиях болезни и в целом не посещают так часто узких специалистов, как женщины, в качестве профилактики.

Сегодня в многопрофильном центре Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского развивают программу «Мужское здоровье», которая проводится по аналогии с женскими программами профилактики заболеваний.

Как говорит директор центра, врач высшей категории, действительный член Европейской ассоциации урологов Сергей Еременко, по статистике, мужчины обращаются к узким специалистам чаще не на ранних стадиях, а в ситуациях, когда болезнь уже принимает какие-то неблагоприятные формы.

Рост онкозаболеваний

Врачи выделяют ряд патологий, с которыми наиболее часто мужчины приходят к узким специалистам. Речь идет о болезнях предстательной железы, доброкачественных и злокачественных опухолях, мочекаменной болезни. Сегодня, говорит он, наблюдается значительный рост онкологических заболеваний у мужчин в этой сфере.

«Мы оперируем пациентов с онкологическими заболеваниями уже в запущенных случаях. То есть те стадии, которые мы должны выявлять намного раньше. Например, в Израиле рак предстательный железы оперируется на стадии T1 и Т2 в 80% случаев, а у нас все наоборот: мы в 75–80% случаев оперируем уже стадию Т3 и Т4», — поясняет Еременко.

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Поэтому в учреждении сейчас начинает развиваться программа «Мужское здоровье», которая будет охватывать мужчин с 18 лет. Обратившимся мужчинам предлагается консультация, бесплатное скрининговое обследование, а также УЗИ.

«Пока у нас финансовой поддержки нет и мы силами клиники и университета занимаемся программой. Когда мужчины к нам обращаются, то консультация врача и первые исследования проводятся бесплатно. Свою помощь и консультации мы предлагаем на постоянной основе, так как заинтересованы в том, чтобы изменилась ситуация с онкологией предстательной железы в Крыму. Наши сотрудники готовы работать, надеюсь, наши пациенты нас услышат», — подчеркнул Еременко.

Боязнь обратиться к специалисту

При этом, по словам врача-уролога Артем Симановича, мужчины идут к врачам менее охотно, в отличие от женщин. Последние с подросткового возраста привыкли к постоянному посещению женских консультаций и тщательным ежегодным плановым осмотрам. С мужчинами же разговоров о необходимости поддержания их здоровья никто не ведет, поэтому ими это воспринимается как нечто нестандартное или зазорное.

Невские Новости /

«И вот программа “Мужское здоровье” уже имеет позитивные результаты в других регионах. Там выявление заболевания на ранних стадиях достигало 90%, хотя ранее, до введения подобной программы, этот показатель был хуже. Сложность в том, что онкологические заболевания на ранних стадиях никак не проявляются, человек живет с этим и не знает о проблеме. Когда он уже физически начинает чувствовать, что требуется помощь врача, то выявляются серьезные случаи, которые тяжело поддаются лечению и сопровождаются плохим прогнозом», — пояснил Симанович на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

У молодых людей актуальными проблемами являются нарушения репродуктивных функций, болезнь варикоцеле, заболевания яичек, которые надо выявлять на ранних стадиях. Что касается более старшего поколения, то у взрослых мужчин чаще встречаются онкологические заболевания простаты.

К сожалению, говорят врачи, в качестве профилактики пациенты приходят редко, особенно в условиях распространения коронавируса, когда многие врачи перепрофилированы на борьбу с инфекцией.

Поэтому сегодня до врачей мужчины доходят тогда, когда у них уже наблюдаются явные проблемы: болезненное мочеиспускание, осложнения, кровотечения. Если не проводить профилактические осмотры, то и болезнь может быть тяжелее и серьезнее.

Как констатировал Еремин, из-за того что многие врачи перешли на борьбу с коронавирусом, уменьшилось количество плановых операций, и речь идет не только о Крыме или России, а обо всем мире. Как только инфекция отступит, врачи снова начнут делать операции, только столкнутся уже с более запущенными ситуациями, так как люди, нуждающиеся в операциях, ждут их долгое время.

Ранее ФАН рассказывал, что жительница Крыма пожаловалась на выписку матери с подозрением на COVID-19 из больницы Симферополя. Сейчас Минздрав выясняет обстоятельства инцидента.