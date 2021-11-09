Жители Ялты рассказали об отношении к Ротару из-за ее позиции по Крыму и Донбассу

Корреспондент ФАН пообщался с жителями Ялты о возможном возвращении известной певицы Софии Ротару в Крым, где у нее осталась недвижимость. Горожане рассказали, как они стали относиться к певице после того, как она, предположительно, помогала украинским военным во время гражданской войны в Донбассе, а также заявила, что не признает российский статус полуострова.

Ранее сестра певицы Аурика Ротару сообщила, что София не была в Крыму уже около шести лет, а ее отель Villa Sofia, что в центре Ялты, закрыт.

«Закрыли все там, вилла стоит. До лучших времен. Ждем «возвращения» Крыма», — заявила Аурика Ротару.

Известно, что Villa Sofia была закрыта в 2019 году, якобы «на реновацию». Ни ресторан, ни сам отель с того момента больше не работали. При этом в СМИ появлялась информация, что Ротару намерена продать Villa Sofia, так как якобы она устала от политических скандалов, однако покупатель так и не нашелся. По некоторым данным, певица запросила за отель в Ялте 25 млн евро, что может быть выше реальной стоимости минимум в два раза.

«Никогда возвращения Крыма и Севастополя в состав Украины не будет, на это точно никому не стоит рассчитывать. Ну а если Ротару и соберется вернуться к нам, в российский Крым, то, как говорится, добро пожаловать домой. Какая разница, что она думает о статусе нашего полуострова? Главное, что мы теперь в России. Также хочется сказать, что лучшие времена в Крыму начались в 2014 году, когда мы вышли из состава Украины», — заявил Юрий Никитин, местный житель.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Слухов сегодня ходит много. Одно дело — если она просто высказывалась о том, что не считает Крым частью России по каким-то причинам. Другое дело — если она действительно помогала тем, кто обстреливал мирных жителей Донбасса. Если это окажется правдой, то, мягко говоря, рассчитывать на народную любовь в Крыму ей точно не стоит», — сказала собеседница ФАН.

Другие ялтинцы оказались настроены более категорично по отношению к Ротару. Как заявила местная жительница, если певица вернется в Крым, то ей придется рассказать, помогала ли она украинским военным в Донбассе.

Также местные жители рассказали, что периодически в Villa Sofia горит свет. Они предположили, что там могут находиться уборщики, так как и здание, и территория выглядят достаточно ухоженно, хотя отель не работает и не принимает постояльцев уже третий год. Кроме того, у Софии Ротару также есть дом в поселке Никита под Ялтой, предположительно, эллинг в поселке Отрадное, а также яхта, которая стоит в Балаклаве.

Напомним, ранее Украину поймали на двойных стандартах из-за слов спортсменов о принадлежности Крыма. Речь идет об известном киберспортсмене Александре Костылеве и его высказывании, что полуостров является частью России.