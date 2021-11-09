Женщина пожаловалась на выписку матери с подозрением на COVID-19 из больницы Крыма



Специалисты Минздрава выясняют детали инцидента, о котором сообщили в соцсетях. В нем говорилось, что женщину с признаками коронавируса выписали домой.

Утром 9 ноября в местных пабликах Крыма появилась запись от анонима. В посте автор рассказывала, что ее маму забрали в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополе с инфарктом. Там ей провели операцию, которая прошла благополучно. Однако на третий день у женщины появилась температура и кашель.

«Мы все требовали обследования на коронавирус и самих легких. Маму вел завотделением, который утверждал, что это реакция на контраст, чтобы она не выдумывала. 3 ноября у мамы еще поднималась температура, 4 ноября ее выписали из отделения. Сегодня я вызвала скорую, потому что человек гаснет на глазах, не ест, кашляет ужасно и спит. Приехала скорая, спасибо им огромное, очень быстро. Пневмония и положительный тест на коронавирус! Сейчас мама в реанимации, под кислородом, температура 39. Скажите мне, как можно остановить эту заразу, если сами врачи выписали абсолютно больного человека домой, в семью из пяти человек? Почему не взяли анализы на ковид, а отправили домой?» — написала возмущенно крымчанка.

В пресс-службе минздрава ФАН сообщили, что так как в соцсетях не было указано никаких данных пациентки (ФИО или номера телефона), то сейчас специалисты ищут заявительницу и разбираются в данной ситуации. Все детали произошедшего выясняются.

Тем временем в комментариях к данному посту автору советуют параллельно сообщениям в соцсетях через сайт «Госуслуги» подать жалобу в минздрав, приложить документы, указать данные лечащих врачей, чтобы ситуацию смогли решить как можно скорее.

Ранее ФАН сообщал, что в Севастополе пункты вакцинации начали работать по ночам, чтобы все желающие могли сделать прививку от коронавируса без очередей.